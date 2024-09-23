20 самых необычных отелей мира

Побережья Турции, Египта, Греции, Кипра, Таиланда и иных туристических стран застроены практически одинаковыми отелями. Туристы при выборе тура обращают внимание на наличие системы «все включено» и первой береговой линии, аниматоров для детей, бассейнов, баров и ресторанов с разными кухнями.

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Но в мире есть очень необычные гостиницы. Часть из них расположена у моря, в горах или у озера, практически все рассчитаны не на массового туриста, а на ценителей красоты, уединения, определенного стиля в интерьере и т. д. В некоторых подобных отелях не приходится рассчитывать даже на малейший комфорт, но при этом номера не бывают пустыми.

Итак, отправляемся в путешествие по самым необычным гостиницам мира. Придется пересекать океаны, опускаться под воду, подниматься в горы, жить на деревьях. Вещи собраны, путевки в кармане, можно выезжать.

Плавучий отель The Manta Resort, Остров Пемба, Занзибар

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На первый взгляд здесь вполне традиционно. На берегу выстроились корпуса. Собственный песчаный пляж переходит в коралловые рифы, где можно плавать с аквалангом или просто нырять с маской. Тренер-дайвер с удовольствием научит и тому, и другому.

Но в нескольких сотнях метров от берега в голубой лагуне, образованной кораллами, «расположился» еще один номер — плавучий. Над поверхностью моря находятся гостиная, кухня, палуба, где можно загорать. А вот спальня — на глубине 4-х метров. Ее стены практически полностью выполнены из прочного стекла. И в любое время суток (ночью можно включать прожекторы) можно прямо из спальни наблюдать за жителями кораллов: скатами, многочисленными рыбками, муренами, осьминогами и даже небольшими акулами.

Над созданием номера трудились специалисты шведского концерна Genberg Underwater Hotel. Занзибарский отель — не первый в их послужном списке. Строители и собственники номера гарантируют постояльцам незабываемые впечатления и полную безопасность. Конструкция защищена от затопления и проникновения внутрь морских обитателей.

Book and Bed, Токио, Япония

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Внешне оригинальный отель выглядит, как библиотека или книжный магазин, где посетителям разрешают не просто смотреть, но и читать на ходу книги, оставлять их на полу, диванах, столах.

Но за створками шкафов на самом деле скрываются небольшие комнаты, обустроенные по принципу хостела и рассчитанные на 1-2 постояльцев. Здесь можно просто спать или провести несколько часов за чтением понравившегося тома на английском или японском языках. Номера оснащены настольными лампами, розетками для зарядки смартфона.

В общих комнатах все также рассчитано на книголюбов. Здесь — мягкие диваны, журнальные столики и множество книг. Стоимость размещения в столь необычном тематическом отеле достаточно демократичная для Токио. Как показывает практика, останавливаются здесь в основном студенты.

Casa Casuarina, Майами, Флорида

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Вилла Casa Casuarina в Майами — дом с богатой историей. В 1930-м году Олден Фримен, владевший «Стандарт Ойл», захотел получить, если не сам дом сына Христофора Колумба, то его точную копию.

Мечту миллиардера реализовали. Но судьбу здания сложно назвать успешной. Какое-то время это был многоквартирный дом, постепенно обветшавший и непригодный к эксплуатации. Потом владельцем особняка стал Джанни Версачи. И именно на ступенях дома модельера застрелили в 1997 году.

По согласованию с наследниками в особняке и вокруг него снимали серии из телесериала FX. И только через несколько лет здесь решили открыть один из самых необычных отелей мира. Переночевать можно даже в спальне знаменитого модельера. Здесь все «дышит» роскошью. Стены и потолок оформлены лепниной и фресками, полы — мозаикой и мрамором. Мебель собрана руками лучших мастеров-краснодеревщиков. И даже чаша бассейна отделана золотыми пластинами. В импровизированной гостинице 10 номеров, и желающих остановиться хватает.

Icehotel Швеция, Юккасъярви

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Этот отель из рейтинга сложно назвать полноценной гостиницей. Скорее это — арт-объект. Возводят его в начале каждой зимы, начиная с 1989 года. Возможно, собственников и строителей вдохновила причуда российской императрицы Анны Иоанновны, которая распорядилась выстроить ледяной дом для свадьбы своих шутов.

Создатели современного «отеля» гарантируют экологическую чистоту каждого «кирпича». Воду для заливки стен берут из реки Турне-Эльв, в которую никогда не сбрасывали отходы промышленного производства.

Арт-отель существует только одну зиму. К следующей его отстраивают заново, но уже по другому проекту. Оформление номеров никогда не повторяется.

Температура в помещениях не опускается ниже -7 0С. Чтобы постояльцы не замерзли, их обеспечивают не только спальными мешками, но и термобельем, включая шапки. Ночевать предлагается на выделанных оленьих шкурах.

Palacio de Sal в Салар-де-Уюни, Боливия

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Создатели этого необычного отеля решили пойти немного дальше своих шведских коллег. В данном случае гостиница на 30 номеров полностью выстроена из соли и непосредственно в пустыне. Соляные глыбы стали основой и мебели. Жесткость кроватей и кресел смягчают многочисленные одеяла, матрасы и пледы.

Развлечений в долине вокруг отеля не так и много. В основном туристов завлекают именно необычностью места и достаточно разнообразными пейзажами бескрайних соляных месторождений. А ночью можно считать звезды на небе. Облачные дни в течение года здесь можно пересчитать по пальцам одной руки.

В качестве развлечений приезжим также доступны игра в бильярд, сотни каналов кабельного телевидения. И, конечно, персонал тщательно следит за тем, чтобы гости не пробовали мебель и стены на вкус, не пытались отломать кусочек на память.

Golden Crown Iglu, Леви, Финляндия

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Чтобы понаблюдать за северным сиянием, ежегодно на север Финляндии прибывают тысячи человек из самых разных стран. Специально для них и выстроены необычные номера в отеле Golden Crown Iglu. Они имеют форму иглу — традиционного жилья эскимосов.

Каждый номер имеет достаточную площадь, чтобы могла разместиться семья с детьми или компания из 3-4 человек. Особенность домиков — стеклянная крыша. Через нее можно считать звезды или любоваться Aurora Borealis.

Номера в необычной гостинице — однокомнатные, с собственной кухней, где можно попробовать приготовить шедевры местной кухни. Зимой гостей принимает ресторан с подачей обычных для Скандинавии блюд, в том числе из оленины и разных видов рыб.

Окна обустроены так, чтобы избежать обледенения даже при работающем камине. По желанию, если хочется уединиться от внешнего мира, их можно закрыть жалюзи. В этом случае никто и ничто не помешает отдыху.

Santos Express, Моссел-Бей, Южная Африка

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Для любой страны проблемой является утилизация старой техники, например, поездов или кораблей. Не все детали можно переработать. Это относится к разным видам пластика, лакированного дерева.

В Моссел-Бей нашли хотя бы частичное решение. Один из поездов, созданных 100 лет назад, стал гостиницей из топа. И установили его в непосредственной близости от пляжа Сантос.

Каждый из 4-х вагонов разделен на пять отсеков. Кровати в них — двуспальные, из окон можно любоваться видами океана. А вот санузлы — общие на вагон. Но очередей в них не бывает.

Еще один вагон можно назвать одним бюджетным номером по типу хостела. Здесь установлены двухъярусные кровати, снять которые можно достаточно дешево.

В поезде предусмотрен и номер для новобрачных с отдельной ванной комнатой. Из него можно выйти на веранду и наблюдать, как волны разной интенсивности набегают на кромку пляжа. Сюда же можно заказывать доставку завтраков, обедов и ужинов.

Если же хочется разместиться с максимальным комфортом, можно арендовать один из королевских люксов. В этом случае отдыхающий получает в свое распоряжение вагон, в котором предусмотрено все: от кухни до джакузи.

Сантос-Бич считается одним из лучших пляжей не только в Африке, но и мире. Сюда приезжают, чтобы понаблюдать за китами, поплавать с маской или аквалангом и посетить местные торговые центры.

Kokopelli’s Cave, Фармингтон, Нью-Мексико

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Когда-то один экстравагантный человек — Брюс Блэк — решил взорвать одну из скал в долине реки Ла-Плата. В получившейся пещере он планировал обустроить для себя офис.

Реализовать идею не получилось, но туристам теперь доступен еще один необычный отель. Номера в нем выдолблены непосредственно в ракушечнике, которому «исполнилось» более 60 млн. лет. И любой желающий может попытаться определить, какие же слои истории пересекают стены именно его временного жилища.

Каждый номер представляет собой отдельную пещеру, в центре которой высится подпорная колонна. Она и делит визуально пространство на отдельные зоны: спальню, гостиную, кухню. Изолирована только ванная с джакузи.

В гостинице отсутствует лифт. Туристы поднимаются на свои «этажи» по ступеням, вырезанным в скале. Именно поэтому постояльцам не рекомендуют брать с собой чемоданы на колесиках. Их придется нести в руках. Оптимальное решение в этой ситуации — рюкзак.

Главным развлечением для туристов можно считать поездки к каньону Чако. Можно посетить национальный парк Меса-Верде. Не менее интересна страна Навахо. Можно ограничиться и видами реки Ла-Плата. Они завораживают, впечатляют в любое время суток.

Отель не принимает постояльцев с животными. Причина проста — млекопитающих здесь хватает и своих. Номера с удовольствием «посещают» многочисленные белки, бурундуки, местные кольцехвостые кошки и даже колибри. Некоторые животные настолько привыкли к людям, что не боятся фотографироваться, дают себя погладить.

Treehouse Lodge, Икитос, Перу

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И снова туристам предлагают посмотреть вверх. Но жить теперь предлагается не в скале, а на деревьях. Именно такой отель — Treehouse Lodge — выстроен в непосредственной близости от города Икитос. Попасть в него можно только на моторной лодке по одному из протоков реки Амазонка.

Туристам доступны 8 домиков на высоте 15 метров над уровнем земли. Основной материал для их строительства — солома. Домики — относительно небольшая, диаметр кровли не превышает 6 метров.

От окружающей среды домики отделяет практически только москитная сетка. Под жилыми помещениями дополнительно расположена ванная комната. Вода подается только холодная.

Попасть в домик можно только по подвесной дорожке с перилами. По ней же можно пройти в ресторан, также расположенный на дереве. Здесь подают блюда преимущественно перуанской кухни.

По желанию в отеле на деревьях можно «пообщаться» с беличьими обезьянами, попугаями ара, ленивцами. Можно обратиться к местному гиду и отправиться наблюдать за речными дельфинами или осматривать достопримечательности, сохранившиеся со времен древних индейцев.

Treehouse: Treehotel, Швеция

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Шведы вслед за жителями Перу предлагают почувствовать себя немного птицами. Здешний отель также выстроен на деревьях, но форма номеров более разнообразна. По желанию можно поселиться, например, в большом птичьем гнезде или выбрать корабль НЛО. Есть и вариант в формате зеркального куба. Внутри турист в любом случае получает спальню и санузел. Душ один. Работают сауна и ванна с гидромассажем.

С весны по осень из номеров можно любоваться окружающими пейзажами, зимой (если повезет) — еще и северным сиянием. Попробовать оленину, блюда из северной рыбы можно в ресторане при отеле.

Conrad Maldives Rangali Island: Muraka, Мальдивы

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Если в Manta Resort (Занзибар) предусмотрена только одна спальня под водой, то в отеле Conrad Maldives Rangali Island их сразу три. Отель имеет два полноценных этажа, выстроенных под водой. Есть и стеклянный купол, позволяющий любоваться звездами в любое время года.

Изначально номер предназначался для размещения в водах вблизи Сингапура, но впоследствии его было решено транспортировать в Мальдивы. И сейчас оригинальное здание красуется в водах Индийского океана. И номера не пустуют даже при условии, что за одну ночь владельцы отеля просят несколько десятков тысяч долларов.

Отель Costa Verde, провинция Пунтаренас, Коста-Рика

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Ощутить себя путешественником, оказавшимся в джунглях после авиакатастрофы, можно в отеле Costa Verde в Коста-Рике. Номерной фонд расположен в самолете Boeing 727, запущенном в небо еще в 1965 году.

Гостям доступны две спальни, обшитых тиковыми панелями. Проектировщики сохранили в первоначальном виде кабину пилотов. Иллюминаторы увеличены настолько, чтобы через них можно было любоваться красотами океана. Спальни — со всем необходимым для отдыха, включая ванные комнаты и кондиционеры.

В непосредственной близости от Боинга на вечной стоянке разместился еще один самолет — C-123 Fairchild. Несколько десятилетий он перевозил грузы. Сейчас внутри обустроен паб с подачей блюд местной кухни. И свободных мест за столиками практически не бывает.

Giraffe Manor, Кения

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Отель Giraffe Manor в пригороде Найроби можно счесть вполне рядовым, если бы не одно НО…. В здании, выстроенном почти 100 лет назад, 12 номеров. Сюда приезжают любители дикой природы и … жирафов.

На территории отеля обитают несколько представителей редкого вида Ротшильдов. И туристам нужно учитывать, что миролюбивые животные не просто гуляют вокруг здания, а норовят, если не зайти внутрь, то заглянуть в окна. Сотрудники отеля постоянно напоминают туристам, что животные очень миролюбивы, ни на кого не нападают. Если кто-то из жирафов решается даже без приглашения «зайти» на обед или ужин, то его нужно угостить. Специальные ведра и вазы с яблоками и прочими фруктами стоят во всех помещениях отеля. И постояльцы могут спокойно кормить достаточно навязчивых «гостей».

Рассчитывать на уединение в таких условиях не приходится. В любой момент за окном мелькнет пятнистая тень, и шершавый язык попробует лизнуть в лицо или украсть что-либо со стола.

Для Любителей Собак: Dog Bark Park Inn, Штат Айдахо

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В 2003 году Деннис Салливан и Фрэнсис Конклин решили открыть собственный необычный отель. Для реализации мечты им потребовалось много древесины, штукатурки и фанеры. Ни о каком капитальном строительстве речь не шла.

И сейчас в штате Айдахо красуется самая большая «собака» в мире. Именно такую форму для своей гостиницы выбрали ее создатели. Внутри — два номера, постояльцы которых могут рассчитывать на завтрак. Предусмотрен и сувенирный магазин, где можно купить подарки в виде собак и для собак.

При оформлении номеров дизайнеры за основу также взяли «собачью» тематику. Она прослеживается в выборе постельного белья, мебели, занавесок, в расцветке полов и стен. Отелю присвоено вполне официальное название — «Сладкий Вилли». По желанию постояльцы могут заселиться с собственным питомцем.

Cave Hotel: Ottoman Cave Suites, Турция

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Ottoman Cave Suites — очень необычный отель. Он небольшой, в здании обустроено 13 номеров. Необычно же то, что практически все комнаты вырезаны под землей или в скале Гёреме. При этом туристы могут арендовать даже люкс с окнами, выходящими на замок Учхисар или иные красоты страны.

Номера обставлены с роскошью, достойной султанов и их приближенных. В оформлении стен и пола прослеживаются традиции, характерные для «Великолепного века»: лепнина, резные колонны, отделка резным деревом.

Туристы также могут рассчитывать на полный комплекс услуг по системе «все включено». Стоимость размещения — соответствующая, но бронь номеров расписана вперед на несколько месяцев.

Эксцентричное жилье: Helga's Folly, Шри-Ланка

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Стиль отеля Helga's Folly на Шри-Ланке сложно определить однозначно. В оформлении номеров и общих пространств прослеживаются черты классики, русского и американского кантри. Есть и стены, полностью покрытые скелетами и черепами, а на столах стоят канделябры из XVIII века.

Многие туристы считают, что общее оформление отеля навевает даже некоторый ужас, можно ощутить себя актером в фильме Тима Бертона. Присутствует некоторый налет мистики в сочетании с черным юмором.

Но нужно отметить, что в гостинице предусмотрены номера как демократичные, так и достаточно дорогие, в том числе «люксы». И они практически никогда не пустуют. Еще больше желающих даже не остановиться в отеле, а посетить здешний ресторан во время обеда или ужина. Эмоции от оформления пространства — незабываемые.

Crazy House Hotel Вьетнам, Далат

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Кто в детстве не мечтал о домике на дереве? И вот в 2024 году свою мечту можно реализовать хотя бы на время. В Далате (Вьетнам) выстроен один из самых необычных отелей — в виде дерева. Номера здесь больше напоминают скворечники, в которых нет ни одного острого угла. Здесь все — с закруглениями или в виде спиралей.

Перемещаться между номерами или ресторанами отеля приходится по очень причудливым дорожкам. При этом прогуляться по дереву может практически любой желающий. Для этого необязательно даже быть постояльцем любого из номеров.

Если «гулять» по веткам «дерева», сложно избавиться от ощущения, что из-за ближайшего ствола вот-вот появится колобок, лиса или даже Безумный Шляпник в компании с Шалтай-Болтаем. Некоторые идеи в части постройки отеля его создатели, без сомнения, почерпнули у Гауди. Подобные идеи в строительстве он продвигал еще в XIX веке.

Экоотель Leaprus Россия, Кабардино-Балкария

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Если вас интересуют необычные отели в горах, обратите внимание на экоотель Leaprus. Он выделяется на общем фоне и оформлением номеров, и своим расположением. Чтобы попасть в него, необходимо располагать хорошей горной подготовкой. Ведь подниматься придется на высоту почти 4 тыс. метров. Но есть и существенный плюс — от вершины Эльбруса туристов отделяет менее 2 тыс. метров.

Отдельные модули отеля имеют выраженное сходство в космическими станциями. Гостиница работает по принципу хостела. В одном номере может проживать до 20 человек. Сервис рассчитан именно на горнолыжников. Здесь не получится понежиться в ванне с гидромассажем. К услугам туристов — только душевые кабины.

Еще особенность гостиницы в том, что она абсолютно не зависит от внешних источников энергии. Ее запасы пополняются от солнечных батарей. Даже во время снежной бури туристы в отеле не останутся без тепла и света.

Woodlyn Park Новая Зеландия, Северный остров

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Природа Новой Зеландии прекрасна в любое время года. Если есть желание полюбоваться ей поближе, для размещения можно выбрать Woodlyn Park из топ самых необычных отелей мира. К услугам гостей несколько вариантов проживания:

В вагоне начала XX века;

В самолете, воевавшем во Вьетнаме;

В патрульном корабле;

В небольших домиках под землей в лесу.

Все варианты рассчитаны на компании из 5-6 и более человек. В мотеле хоббита предусмотрены даже собственные кухни. Больше вариантов размещения предусмотрено только в старом патрульном корабле. Здесь есть даже люксы для взыскательных постояльцев.

Туристам в отеле предлагается не только отдых с созерцанием окрестностей. Здесь можно научиться стричь овец, колоть дрова, выполнять иные, обычные для сельского жителя дела. Самые смелые могут попробовать оседлать корову или быка, чтобы прокатиться на них по двору. Эмоций хватит надолго.

Chateau de Bagnols Франция, Рона

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Постройка Chateau de Bagnols датируется XIII веком. В разное время здесь жили и останавливались короли, члены правящих династий. И сейчас отель все еще сохраняет черты средневекового замка. Все пространство основного дома, башен, пристроек разделено на 18 апартаментов, названных в честь известных людей Франции.

Постояльцам предлагается достаточно респектабельный и спокойный отдых. Можно любоваться красотами непосредственно зданий: лепниной, фресками, колоннами, рвами и защитными башнями.

Если же хочется дополнительных впечатлений, можно отправиться на прогулку по виноградникам, взять гида и прокатиться по окрестностям на лошади. Для любителей экстрима — в наличии вертолет и несколько воздушных шаров. Есть поля для гольфа и площадки для большого тенниса. Расслабиться душой и телом можно в бассейне и СПА-салоне. В ресторане преобладают блюда французской кухни. Счета за отдых в таких условиях соответствуют статусу.

Еще несколько необычных отелей

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Выше перечислены самые странные гостиницы мира. Но на разных континентах расположились и другие отели, созданные чудаками, например:

Montana Magica Lodge Чили, Нельтуме. Внешне здание напоминает горку, в которой кто-то случайно или специально прорезал окна. Стены поросли мхом и лианами, по ним стекают потоки воды. Попасть на ресепшн и в свой номер можно только по подвесному мосту. Из окон можно любоваться и вполне действующим вулканом — Мочо-Чошу-Энко;

Jumbo Stay Швеция, Стокгольм. В 2009 году рядом с аэропортом Стокгольма на вечную стоянку поставили Боинг-747-200. Внутри — отель-хостел, рассчитанный на 76 постояльцев. Номера располагаются на верхней палубе. Самый большой и престижный — в кабине пилотов. На нижней — кафе и кухня для тех, кто хочет готовить самостоятельно;

V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart. Его можно смело включать в топ необычных отелей мира. Он адресован любителям баварских авто. Причем, в прямом смысле этого слова. Все кровати в номерах базируются на ходовой части наиболее успешных моделей. Оставлен и моторный отсек с лобовым стеклом. В остальном же V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart остается стандартной гостиницей;

InterContinental Shanghai Wonderland Шанхай, Китай. Жители Поднебесной смогли удивить весь мир. На месте бывшего карьера, где добывали уголь, появился великолепный отель. Посетителей принимают 336 номеров на 18 этажах. Есть и подземные, точнее, подводные уровни. Здесь, сидя в гостиной, можно наблюдать за скатами и иными обитателями морских глубин;

Three Camel Lodge, Пустыня Гоби. Кому-то этот отель может показаться обычной контактной деревней, но его посетители неизменно остаются довольными. Ночевать здесь предлагается в традиционных юртах кочевников с дровяным отоплением. Еще в одной, самой большой разместился ресторан. Сюда приезжают не развлекаться, а отвлечься от суеты, помедитировать, проникнуться идеями буддизма;

Malmaison Oxford Castle расположился в здании тюрьмы, построенной в Англии еще в XI веке. В 2005 году здесь провели капитальную реконструкцию. Камеры превратились в роскошные номера, но колючая проволока осталась. Она соседствует с мягкими диванами и сервисом на 5 звезд. Если хочется перекусить или выпить пива, можно пройти в бывшую канцелярию;

Mövenpick Hotel Hamburg. Этот необычный отель когда-то был водонапорной башней. В XX веке его перестроили, дополнили стеклянной крышей. Отдыхающим доступны не только впечатляющие пейзажи, но и полный комплекс СПА-услуг. На этажах предусмотрены собственные бассейны;

Cley Windmill. Уже никто не использует ветряные мельницы для получения муки из зерна. Вот и владельцы Cley Windmill решили, что здание вполне может стать гостиницей. Особый шик ей придает факт съемок здесь фильма с Элизабет Тейлор. Тема отдыха в сельской местности столь популярна в Англии, что номера размещаются не только в здании непосредственно маяка, но и хозяйственных постройках, включая голубятню;

Hotel De Vrouwe van Stavoren. Европейцы снова стараются удивить всех. В этот раз под интересный отель переделали старые винные бочки. Они вместительные, внутри можно разместиться с комфортом. И за прошедшие десятилетия запах вина не выветрился полностью.

Краткие выводы

Для отдыха и получения новых впечатлений не обязательно покупать тур в Турцию или Таиланд. Разместиться на несколько дней можно в отеле: в виде птичьего гнезда, НЛО, потухшего вулкана. Есть и возможность переночевать в снежной или соляной пещере, покормить жирафов, провести ночь в бывшей резиденции французских королей. Гостиничные номера размещают даже за дверцами книжных шкафов.