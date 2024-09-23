В какие страны можно будет улететь из Грозного осенью и зимой

В осенне-зимнем расписании аэропорта Грозного будут рейсы в 7 стран. В частности, из Чечни можно будет улететь в Баку, Дубай, Стамбул, Анталью и Тегеран.

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«Турция, ОАЭ, Азербайджан, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан и Узбекистан — эти направления планируем и в осенне-зимний период. Все эти направления пользуются спросом. Средняя загрузка международных рейсов у нас — более 80%», — сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе аэропорта Грозного.

Рейсы в турецкие города Стамбул и Анталью, в Дубай (ОАЭ) и столицу Азербайджана Баку будет выполнять российская авиакомпания «Ютэйр» (Utair). В Баку также можно будет улететь из Грозного на самолетах Azerbaijan Airlines — AZAL.

Иранская авиакомпания Mohan Air будет выполнять полеты в Тегеран, национальный перевозчик Таджикистана Somon Air — в важный для мусульман город Джидду в Саудовской Аравии, в Актау будут летать суда казахстанской SCAT Airlines, а в Ташкент — Uzbekistan Airways.

Действующий аэропорт Грозного обслуживает в среднем 10 регулярных рейсов в сутки. При этом имеющиеся мощности позволяют обслужить до 25 самолетов в сутки и 4 одновременно. Власти Чечни планируют реконструкцию и строительство международного аэропорта Грозный до конца 2026 года.