Аэропорт Красноярска просит «свободы воздуха» для рейсов на азиатские курорты

Администрация аэропорта Красноярска просит расширить режим «открытого неба» и предоставить авиакомпаниям, летающим через сибирскую авиагавань, пятую степень «свободы воздуха».

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Как рассказали в пресс-службе «Красинвест», которая владеет 100% акций «Аэропорт Емельяново», это позволит перевозчикам совершать транзитную остановку в Красноярске при перелете из своей страны в третью. Такую преференцию оценят в первую очередь российские туристы, планирующие отдохнуть в Таиланде и других азиатских странах.

«Благодаря пятой "свободе" можно будет осуществлять туристические поездки на азиатские курорты, учитывая возможное сокращение таких рейсов российских авиакомпаний. А если иностранным перевозчикам предоставить режим "открытого неба", можно делать рейсы, например, Астана – Красноярск – Пхукет», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что нововведение должно быть востребовано у авиакомпаний из Средней Азии. Именно на них сейчас приходится основной трафик в Красноярске. При реализации режима «открытого неба» международный пассажиропоток в Емельяново за несколько лет может увеличиться в 2 раза.

Сейчас администрация красноярского хаба ведет переговоры о предоставлении преференции с профильными ведомствами и Минтрансом. Пока этот вопрос в стадии обсуждения, но в Красноярске надеются на его скорое решение.

Добавим, что «Красинвест» контролирует и аэропорт Южно-Сахалинска. Для него компания также сейчас пытается получить «свободу воздуха». Дело в том, что китайские и монгольские авиакомпании уже просят разрешение на маршруты в третьи страны с остановкой на Сахалине.