Российский турпоток на Мальдивы в этом году может стать рекордным

Мальдивы в 2024 году могут поставить очередной исторический рекорд по количеству путешественников из России, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«По данным официальной мальдивской статистики, за лето 2024 года на Мальдивы приехали 56 тыс. 493 туриста из РФ, что на 12,3% больше, чем летом 2023 года. По итогам восьми месяцев этого года Мальдивские острова посетили 146 тыс. 693 туриста из РФ. Это на 1,5% больше, чем годом ранее, причем прирост – именно летний и имеет тенденцию к увеличению темпов. Так, например, в августе количество российских прибытий на Мальдивы достигло 20 тыс. 407, то есть уже плюс 16,4% год к году. Если положительная динамика продолжится и далее, Мальдивы могут и поставить очередной исторический рекорд по российскому турпотоку или в любом случае улучшат результат прошлого года», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что за лето турпоток на Сейшелы снизился на 44%, на Маврикий вырос на 36,6%, на Шри-Ланку упал на 46%.

Ранее «Известия» сообщали, что Москва, Санкт-Петербург и Казань в этом году входят в число самых популярных направлений для отдыха на ноябрьских праздниках.