Туристов в Египте предупредили о вспышке кишечной инфекции

Посольство РФ в Египте рекомендует нашим туристам временно отказаться от посещения провинции Асуан. Причина – вспышка гастроэнтерита, инфекционного заболевания, вызывающего диарею и рвоту.

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Отдыхающие, как правило, выбирают в Египте курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, расположенные на побережье Красного моря. Асуан находится на берегу Нила, через него следуют маршруты речных круизов из Каира.

Тем, кто все же решит в ближайшее время отправиться в речное путешествие, желательно соблюдать меры предосторожности: тщательно следовать правилам гигиены, пить только бутилированную воду, хорошо мыть овощи и фрукты, при употреблении мясных и рыбных продуктов следить, чтобы они были полностью термически обработаны.