Хотя часть граждан все же успела отдохнуть, многие остались без полноценного отпуска, что связано с различными личными и рабочими обстоятельствами. «ФедералПресс» провел опрос среди читателей, чтобы выяснить, как они провели это лето и удалось ли им отдохнуть.

«Отдых на даче оказался популярнее заграничных поездок среди россиян», – говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, лишь 14 % респондентов смогли провести отпуск за границей. Чуть больше – 16 % – отправились в путешествие по России. Значительная часть участников, 22 %, предпочли отдых на даче, а 24 % провели лето в городе, решая личные дела. При этом 24 % опрошенных не смогли уйти в отпуск этим летом.

Ранее в школах России выступили с предложением ограничить число детей мигрантов. В учебных заведениях подтвердили, что уже используют эти рекомендации.