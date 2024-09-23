Туристы жалуются на шум возле пятизвездочного отеля в Эмиратах

Туристы, остановившиеся в пятизвездочном отеле Bahi Ajman Palace в эмирате Аджман в ОАЭ, жалуются на непрекращающийся шум под окнами – из-за строительных работ.

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«Гидромолот долбит с утра до вечера. На сайте ни слова. Туристы в шоке. Стоит иметь в виду, прежде чем бронировать», – поделился турагент – участник тг-чата для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0». В разговоре с TourDom.ru он пояснил, что уже написал обращения к туроператору и в отель с просьбой поселить в более тихое место. Хотя есть ли такое в Bahi Ajman Palace, – вопрос. «Вчера туристы несколько часов ждали заселения на пляже, и этот гидромолот было слышно и там», – добавил наш собеседник.

Впрочем, некоторые турагенты в ходе обсуждения обратили внимание, что информация о стройке возле гостиницы у туроператоров имеется. В частности, отель 29 июля предупреждал, что «продолжаются работы по правительственному проекту на набережной Аджмана» и их завершение может занять несколько месяцев. Это сообщение было продублировано 8 августа. Одна из участниц дискуссии в «Курилке ТурДома 2.0» высказала категоричное мнение: «Аджман пока вообще не бронировать. Там стройка почти везде».

Последние отзывы туристов на отдых в Bahi Ajman Palace в основном положительные. Отмечают приветливый и профессиональный персонал, красивые интерьеры, вкусную еду в ресторанах. Но есть и минусы. Например, маленькая территория. Кроме того, одна из туристок, которая останавливалась в отеле в августе, возмутилась соседней стройкой:

«Работы проводят и на суше, и в море. От работы техники происходит слив в воду отработанного топлива. В первый же день нашего пребывания мы обнаружили у себя на купальнике, коже, подошве масляные пятна! Это, конечно, кошмар».

Добавим, что Аджман – столица самого маленького эмирата в ОАЭ. Расстояние от города до аэропорта Дубая – 22 км, до Шарджи – 11 км.

В июле TourDom.ru писал, что, вернувшись из Таиланда, российские туристы пожаловались на пятизвездочный отель, в котором они проживали на Пхукете: отдых испортила шумная стройка. Окна номера выходили как раз на шумную стройплощадку. По словам юристов, в подобных ситуациях отдыхающим рекомендуется сразу переселяться – можно добиться от туроператора предоставления другого варианта размещения или переехать самостоятельно.

Если же гости остаются в отеле, можно рассчитывать только на соразмерное уменьшение стоимости размещения вследствие некачественного оказания услуг и компенсацию морального вреда. Претензию нужно направить туроператору или турагенту в течение 20 дней с даты окончания тура.