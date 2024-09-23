«Не для слабонервных». Тревел-блогер описала путешествие на Аляску

Российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась с молодым человеком на Аляску на машине и описала путешествие фразой «не для слабонервных». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Это не тот случай, когда можно насладиться комфортом от гладкой трассы и любоваться видами, лениво поглядывая в окошко, щелкая орешки, семечки, закидывая в себя бутерброды, а потом еще и дрыхнуть по пути», — призналась путешественница.

Блогерша рассказала, что они делили единственную дорогу на север через Канаду только с дальнобойщиками. По ее словам, их машина то и дело подскакивала на выбоинах и трещинах, а асфальт заканчивался неожиданно.

«Дорога на Аляску — это бесконечная проверка выдержки, сил и даже отношений. Нет времени на легкие прогулки, расслабляющие остановки, даже банальную поддержку друг друга, потому что каждый день — это вызов», — пояснила Ершова.

Она добавила, что им пришлось ночевать посреди леса наедине с суровой природой.

«Тут начинаешь чувствовать настоящее: холодный ветер, свежий воздух, крики диких птиц. Особенно было сложно по ночам, когда каждый шорох превращается в ожидание встречи с гризли», — поделилась блогерша.

Однако когда путешественники все же добрались до Аляски, они почувствовали гордость, потому что смогли справиться со всеми проблемами и доехать до одной из самых далеких точек на земле.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Канаде и рассказала, что там повсюду слышится русская речь. По ее мнению, эта страна кажется соотечественникам вполне понятной и близкой.