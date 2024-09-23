Президент Бразилии одобрил новый закон о туристической отрасли

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал новый закон, регулирующий туристическую отрасль. Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

© ТВ БРИКС

Предполагается, что документ станет фундаментом развития туристической отрасли страны. Он призван обновить систему взаимоотношений между государственными институтами и частным сектором, сделать их связи более тесными, а взаимодействие – более эффективным.

«Во время моего президентства туризму будет уделяться должное внимание. Он представляет собой один из лучших способов показать величие нашей страны», – заявил глава государства.

Текст нового закона стал результатом долгих дискуссий и консультаций между федеральным правительством, парламентом и частным сектором. Планируется, что принятие документа послужит ускорению развития туристической отрасли Бразилии.