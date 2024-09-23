Президент Бразилии одобрил новый закон о туристической отрасли

Лула да Силва одобрил новый закон о туристической отрасли
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал новый закон, регулирующий туристическую отрасль. Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.
Предполагается, что документ станет фундаментом развития туристической отрасли страны. Он призван обновить систему взаимоотношений между государственными институтами и частным сектором, сделать их связи более тесными, а взаимодействие – более эффективным.
«Во время моего президентства туризму будет уделяться должное внимание. Он представляет собой один из лучших способов показать величие нашей страны», – заявил глава государства.
Текст нового закона стал результатом долгих дискуссий и консультаций между федеральным правительством, парламентом и частным сектором. Планируется, что принятие документа послужит ускорению развития туристической отрасли Бразилии.