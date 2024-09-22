Турция больше не хочет принимать туристов по системе «все включено»

Туристический сезон подходит к концу, и на горизонте заката турецкой популярности у российских туристов замаячила тень перемен. Отказ от системы "все включено" - вот что обсуждается сегодня на страницах турецких СМИ.

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Недавно турецкое издание hurriyet.com опубликовало мнение эксперта в сфере туризма Зафере Алкая, который заявил о том, что система "все включено" вызывает недовольство у всех:

"Все включено" становится все менее выгодным из-за снижения посещаемости. Чиновники, представители местных властей, турагенты: считают систему неэффективной и вредной для местной экономики.

Торговцы: страдают от того, что туристы, не выходящие за пределы гостиницы, не приносят им прибыли. Неправительственные организации: критикуют систему за расточительность и образование огромного количества пищевых отходов. Туристы, привыкшие к изобилию, часто берут больше еды, чем могут съесть, а остатки оказываются в мусорном ведре.

Алкая утверждает, что система "все включено" постепенно теряет свою актуальность. Вместо нее предлагается вернуться к более классической модели туризма, где гостиницы предлагают завтраки, а обед и ужин можно провести в уютных местных ресторанах и кафе.

Что же это значит для российских туристов?

Ожидается повышение стоимости туров, так как отмена "все включено" подразумевает необходимость оплачивать обед и ужин отдельно;

Смена формата позволит туристам познакомиться с турецкой кухней, попробовать новые блюда и насладиться атмосферой местных ресторанов;

Отказ от системы "все включено" даст возможность местным предпринимателям развивать свой бизнес и предлагать туристам свои услуги.

Конечно, перемены не произойдут в одночасье. Системе "все включено" свойственно глубоко укорениться в сознании туристов. Однако, если тенденция к переходу на более гибкие модели туризма продолжится, турецкое направление может ожидать значительные изменения.