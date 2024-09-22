Саудовская Аравия рассчитывает на увеличение турпотока из России

Саудовская Аравия, страна, долгое время известная лишь своими нефтяными богатствами, стремительно меняет образ. В планах королевства – стать одним из ведущих туристических направлений, привлекая в том числе и 2 миллиона российских туристов ежегодно к 2030 году. Однако, путь к этой амбициозной цели не прост и требует решения целого ряда проблем.

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Инициатива превратить Саудовскую Аравию в привлекательное туристическое направление – часть масштабного проекта "Визия 2030", нацеленного на диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от нефти. Власти вкладывают миллиарды долларов в создание современной инфраструктуры, развитие развлекательных центров и достопримечательностей, опираясь на богатую историю и культуру.

Российские туристы рассматриваются как ключевая аудитория, и не случайно. Страны уже связывает тесная политическая и экономическая кооперация, а русские туристы ценят качественный сервис и экзотику.

Главным препятствием на пути к увеличению турпотока из России является визовый режим. В настоящее время виза в Саудовскую Аравию стоит $125, что делает путешествие достаточно дорогим, особенно для семей. Введение безвизового режима, который активно обсуждается, стало бы ключевым фактором для роста турпотока.

Не менее важен вопрос о прямых авиарейсах. Сейчас добраться до Саудовской Аравии можно только с пересадками, что увеличивает стоимость и длительность путешествия. Запуск прямых рейсов, планируемый на 2025 год, создаст новые возможности для туризма.

Но и прямые рейсы, и отмена виз – не единственные факторы, которые нужно учитывать. Власти Саудовской Аравии стремятся привлечь туристов из разных стран, а это означает, что нужно учитывать удобство и безопасность путешествия для всех.

Необходимо развивать туристическую инфраструктуру, учитывая специфические потребности туристов из разных стран, включая языковые барьеры и разные культурные традиции. Важно также устранить барьеры в платежных системах, чтобы туристы из разных стран могли оплачивать услуги и товары без ограничений.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил, что из-за недоступности алкогольных напитков в Саудовской Аравии не повышается российский турпоток в эту страну.