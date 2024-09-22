Ребенка-аутиста не посадили в самолет из-за плохого поведения

Больше никогда не летать на самолетах авиакомпании Ryanair поклялась жительница небольшого британского городка Уолсолл. Ее 6-летнему сыну-аутисту отказали в полете, сославшись на его якобы слишком расстроенное состояние. О драматической истории рассказало сегодня издание Birmingham Live.

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Мама, сын и его старшая сестра собирались отдохнуть на Канарских островах. Туристы 11 сентября приехали в аэропорт Бирмингема, чтобы сесть на рейс до острова Фуэртевентура в Испании. Когда мальчик сообщил, что немного нервничает перед дальней дорогой, сотрудники службы поддержки авиагавани провели все предполетные проверки по ускоренной процедуре. Но последняя инстанция оказалась неумолима – ребенка «завернули» при посадке в салон.

По словам матери, она была в ярости, что ей не дали устроить сына в кресле и успокоить, как это обычно делала, игрушками и iPad. Женщина уверена: будь мальчик в инвалидной коляске, к нему отнеслись бы с гораздо большим пониманием.

«Но поскольку у него психическое расстройство, о котором персонал мало что знает, мы не смогли отправиться в отпуск», – сожалеет она.

В итоге на пляжный курорт на Канарах не смогла попасть и 20-летняя сестра инвалида. Оказалось, что весь багаж был зарегистрирован на имя матери.

У авиаперевозчика своя правда – дескать, маленькому туристу не отказали в полете, а он сам не захотел сесть в самолет. Позицию представителя Ryanair в комментариях оценили положительно, посчитав, что это не дискриминация и отсутствие понимания, а забота о спокойствии других пассажиров.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажира на инвалидной электроколяске не пустили на рейс «Победы» из Москвы в Челябинск. Представитель авиакомпании в Шереметьево отказал ему в посадке из-за большой емкости аккумулятора.