Забайкальцы смогут отдохнуть в Северной Корее

Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей возобновится с 15 декабря. Об этом сообщил руководитель Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев.

С 15 декабря поезда будут курсировать по маршруту Суйфэньхэ - Гродеково, соединяющему Россию и Китай. По обоюдному согласию, на этом маршруте будут работать поезда китайских железных дорог.

Кроме того, с 15 декабря российские пассажирские поезда начнут курсировать по маршруту Хасан - Туманган, соединяющему Россию и Северную Корею. Планируется три рейса в неделю.

В следующем году РЖД планирует открыть движение пассажирских поездов по маршруту Владивосток - Хасан - Раджин, который также соединит Россию и Северную Корею.

Напомним, что по данным «Энциклопедии Забайкалья», аэропорт Читы до 60-х годов прошлого века принимал транзитные рейсы Москва - Пхеньян и Пхеньян - Москва. Некоторое время существовал и прямой рейс из Читы в столицу КНДР.