В аэропорту туристку попросили раздеться, чтобы подтвердить пол

Египетские пограничники засомневались в правильности данных в паспорте у прилетевшей юной туристки из Великобритании. В аэропорту Хургады девушку попросили доказать, что она не является мужчиной, сообщило издание Mirror Online.

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Подробности о произошедшем появились на прошедшей неделе в английской прессе после разгоревшегося в соцсетях скандала. Все случилось еще 25 августа, когда 15-летняя Кейтлин прилетела в Египет вместе с семьей своей подруги. Они быстро прошли паспортный контроль, где им поставили штамп о въезде на визовую марку. Затем отправились в зал прилета за своим багажом.

У багажного конвейера их догнали двое сотрудников службы безопасности. Они потребовали у девушки пройти проверку на гендерную принадлежность. По свидетельству мамы подружки, сначала она подумала, что мужчины сами намеревались осуществить процедуру, и стала настаивать на приглашении медсестры.

Через какое-то время в помещении, куда отвели иностранцев, появилась представительница египетских властей. Сначала она предложила подростку приподнять спортивный топ, а затем спустить штаны. Получив отказ от ее взрослого представителя, согласилась на компромисс – натянуть шорты повыше, чтобы показать отсутствие мужских признаков. Убедившись, что перед ними женщина, как и записано в паспорте, полицейские разрешили туристам покинуть аэропорт.

Комментируя произошедшее, Кейтлин назвала короткую стрижку волос единственным отличием от ее фотографии в документе.

«Мне было очень стыдно, я никогда раньше не проходила через что-то подобное», – рассказала девочка.

Ранее TourDom.ru писал, что российскую туристку не выпустили на отдых в Таиланд из-за мужского пола в ее загранпаспорте. Ошибку заметил бдительный офицер в аэропорту Внуково и изъял документ.