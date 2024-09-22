Рейс из Москвы в Турцию задерживается более чем на полсуток

Утренний рейс WZ 9617 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться из Москвы в Анталью (Турция) сегодня в 09:00, перенесен почти на 13 часов. Судя по информации на онлайн-табло аэропорта Домодедово, вылет назначен на 21:45.

Это не единственный сбой в расписании перевозчика. Как сообщил нам один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», он получил СМС-уведомление от Red Wings о том, что его завтрашний рейс WZ 522 из Батуми (Грузия) в российскую столицу отправлением в 20:00 отменен. Авиакомпания переоформила билет на другой вылет, в 05:10 следующего дня. В случае несогласия предложено выбрать другую дату или отказаться от перелета.

А один из туристов сообщил нашей редакции о задержке его рейса WZ 3009 из Сочи в Шарм-эль-Шейх. Самолет должен был отправиться в 01:30, фактическое время вылета – 06:32. Как пишет Сергей, пассажирам с трудом удалось связаться с представителем авиакомпании через 2,5 часа ожидания.

«На просьбу предоставить прохладительные напитки нам ответили отказом», – утверждает он.

Портал TourDom.ru направил запрос в Red Wings с просьбой пояснить, с чем связаны сбои в расписании.