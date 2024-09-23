Зимой из Ставрополя можно будет улететь только в одну зарубежную страну

Из аэропорта Ставрополя в осенне-зимний период прямые международные рейсы будут выполняться только в одну страну — в Турцию.

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«В весенне-летний сезон из Международного аэропорта Ставрополь выполнялись рейсы авиакомпанией "Победа" в Турцию, города Стамбул, Анталья, 4 раза в неделю. Загрузка рейсов практически 100%. В зимнем расписании запланированы рейсы в Турцию, Стамбул», — сообщил порталу «Это Кавказ» генеральный директор аэропорта Виктор Соловьев.

По его словам, полеты по маршруту Стамбул-Ставрополь будет выполнять авиакомпания «Победа» дважды в неделю.

Внутрироссийские прямые рейсы из аэропорта Ставрополь выполняются в Москву, Сочи (Адлер) и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Ставрополь» планируются работы по модернизации. Стоимость реконструкцию аэродромной инфраструктуры Ставрополя оценили в 5,7 миллиарда рублей.

На данный момент в международном аэропорту Ставрополь завершается строительство нового терминала стоимостью 3,4 миллиарда рублей. Это современное здание внутренних воздушных линий площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Здесь будут созданы комфортные условия для пассажиров, предусмотрена новая система обработки багажа и телетрапы. Также установят новейшие системы навигации, которые существенно снизят зависимость работы аэропорта от погодных условий.

Международный аэропорт Ставрополь по итогам 2023 года принял более 549 тысяч человек. Пассажиропоток увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом.