Куда дешевле всего полететь из Тюмени за границу осенью

Самые бюджетные направления для отдыха осенью из Тюмени — Турция и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«Отдых в Турции и в ОАЭ начинается от 80 000 рублей на человека. Они на данный момент являются самыми бюджетными вариантами для отдыха за границей осенью», — сообщила Светлана Завьялова.

Чуть дороже обойдется отдых в Египте и на Шри-Ланке. Стоимость путевок на одного туриста там начинается от 90 000 рублей. Туры в Таиланд стартуют со 100 000 рублей.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени осенью запускают сразу несколько бортов за границу. Так, прямые рейсы полетят в Египет и на Шри-Ланку.