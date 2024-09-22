Сколько стоят и что предлагают лучшие отели Паттайи

На дворе осень, и туристы уже вовсю бронируют туры в Таиланд на сезон зима-2024/2025. Редакция составила краткий гид по топ-5 лучших отелей в Паттайе на основе отзывов путешественников на сайте TripAdvisor в сентябре.

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Cross Pattaya Pratamnak 5*

Рейтинг лучших отелей Паттайи в данной номинации возглавил Cross Pattaya Pratamnak. Пятизвездочный комплекс в районе Пратамнак начал принимать гостей с 2023 года. В нем около 80 номеров – несколько категорий площадью 27–52 кв. м и люксы с двумя спальнями по 95 «квадратов». Текущая стоимость размещения – от 7 тыс. руб. за двухместный номер в сутки. При заселении просили депозит в 300 долларов.

По комнатам – отзывы со знаком плюс: кровати мягкие, халаты и бритвенные приборы присутствуют, чайник-кофемашина в наличии, по вечерам комплимент – чай с ромашкой-мятой и печенье. Некоторых туристов удивило отсутствие шкафов в ряде номеров – вместо них открытая вешалка, не было и полок, так что вещи туристка раскладывала на диване. Среди претензий – неважная звукоизоляция, из-за которой мешали шумные соседи., а еще кое-где залетали комары.

На завтрак подают игристое – не Просекко конечно, но гостям понравилось. В дополнение к шведскому столу заказ блюд по меню. Любители смузи сами готовили напитки из фруктов и овощей, которые были рядом с соковыжималкой. К еде претензий не замечено.

Море рядом – достаточно перейти дорогу и спуститься по лестнице к Кози Бич. Стоимость шезлонга под зонтиком составляет 100 батов, как и повсеместно в Паттайе на общественных пляжах. Тем, кто поранил ноги об обломки кораллов под водой, посоветовали внимательнее следить за предупредительными знаками. На территории есть небольшой бассейн.

Часть туристов была недовольна, что рядом с отелем нет общественного транспорта. Если захотите куда-то поехать, придется только заказывать такси. Зато недалеко на холме расположен храмовый комплекс с Большим Буддой.

Somerset Pattaya 5*

Второй по популярности отель Somerset Pattaya – в самом центре Паттайи. В 24-этажном здании на Второй улице, что напротив ТЦ «Фестиваль», туристы могут выбирать с десяток категорий из 340 номеров – от стандарта до апартаментов с тремя спальнями. В последний раз реновацию проводили в 2022 году. Гостиница также позиционируется на 5*. Цена за ночь – от 10 тыс. руб. с завтраками.

До Центрального пляжа можно дойти минут за 10. На крыше – бассейн с видом на главную бухту города, там же были в достатке и полотенца. Детям нравилось проводить время в игровой комнате и небольшом бассейне, пробовать свои силы на скалодроме.

Море за окном видно из многих комнат. Про уборку и дизайн в откликах не нашлось негатива. В номере с одной спальней туристам понравилась ванная, не подвели и матрасы. Про звукоизоляцию замечено, что совсем не слышно звуков курортного города, а ведь вокруг масса развлекательных заведений, работающих до утра. Некоторые гости были приятно удивлены, когда из-за позднего выезда им предложили на 4 часа бесплатно продлить проживание.

В зависимости от категории номеров позавтракать можно в ресторане на последнем этаже, откуда открывается отличный вид, либо в рыбном ресторане со шведским столом на втором этаже. Про завтраки сказано лишь, что они хорошие. Хоть и однообразные. Несмотря на это, вкусно и было из чего выбрать, отметили гости.

Hotel Vista 4*

На третьей позиции – Hotel Vista. Он расположен в северной части Центрального пляжа, в проулке между Бич Роуд и Второй улицей. В гостинице 135 номеров – от делюкса в 32 кв. м до люкса с двумя спальнями на площади в 2 раза больше. Стоимость в сентябре – от 3,5 тыс. руб.

Про комплекс отмечено, что он в целом выглядел свежо, на территории есть бассейн с шезлонгами. В комнатах присутствовал стандартный набор мебели, душ, телевизор, мини-бар, чайник, халат и тапочки. Белье было свежее белое, подушки удобные, а вот освещение очень тусклое. Уборка вопросов не вызывала, но пополнять запас туалетных принадлежностей забывали. Как выяснили туристы, такое произошло одновременно в нескольких номерах, и только после жалобы на ресепшен появились шампунь и гель для душа.

В трудную ситуацию из-за не очень удачной планировки попала семья с ребенком: дополнительную кровать принесли без вопросов, но она встала впритык к двуспальной. В итоге на балкон туристы могли протиснуться только боком.

Когда постояльцы оставались в помещении днем, они отдыхали в тишине. Вечером же покой заканчивался – музыку из баров на улице они слышали всю ночь. В туристических районах Паттайи сложно найти улочку без многочисленных питейных заведений на открытом воздухе.

Veranda Resort Pattaya Na Jomtien – MGallery 5*

На четвертое место TripAdvisor поставил отель Veranda Resort Pattaya Na Jomtien – MGallery на юге курортного города. В комплексе, который ранее носил приставку by Sofitel, 145 номеров – от 38 кв. м в делюксе до 79 «квадратов» в семейном номере с одной спальней и крохотным бассейном на лоджии. Люксы с тремя спальнями и видом на море занимают от 120 кв. м, а вилла на 7 персон – в 2 раза просторнее. Цены на номера начинаются от 13 тыс. руб.

Отелю на первой линии пляжа На-Джомтьен не все туристы подтвердили заявленные пять звезд. Одним понравились современные дизайнерские решения в оформлении, прямой выход к морю и шведский стол на завтраках. В комнатах каждый день пылесосили, меняли зубную щетку и туалетные принадлежности. И детей, и взрослых порадовали оригинально свернутые полотенца – фигурки в виде жирафа, слоника.

Другие отметили, что территория красивая, но маленькая – фактически один бассейн, и все. Не заметили гости и признаков свежего ремонта, а в некоторых номерах пахло сыростью. Одна из больших претензий – прогуляться вне стен комплекса практически негде, а ехать в центр Паттайи достаточно далеко. Не понравилось поведение китайских туристов, которые все фотографировали, а главное – всех отдыхающих подряд. Кстати, ради красивых фото в отель приезжают на один день без приобретения номера: вход 800 батов (2,2 тыс. руб.) – и селфи сколько захочется.

Royal Wing Suites & Spa Pattaya 5*

В районе Пратамнак еще один отель из топ-5 – люксовый Royal Wings Suites & Spa на 84 люкса. Всего же в большом комплексе Royal Cliff четыре гостиницы с общей территорией. Площадь номеров – от 53 кв. м до 220–336 «квадратов», рассчитанных на шестерых гостей. Стоимость размещения – от 29 тыс. руб. в сутки. Туроператоры предупредили, что до конца ноября будут идти работы по реновации.

Отдыхающие несколько лет подряд туристы отметили, что ранее спа-отель был рассчитан только на пары, но в последний раз они увидели семьи с детьми – очевидно, что концепция обслуживания поменялась. Также было замечено, что на территорию не пускали гостей из соседних родственных отелей.

Про люксы сказано, что персонал не только хорошо убирает, но и приходит приготовить комнату ко сну. Благодаря звукоизоляции в них очень тихо. Ежедневно в номер приносили комплимент – коробочку конфет ручной работы или тарелку с фруктами.

Не все гости спешили за завтрак, рассчитанный до 10:30. Даже тех, кто приходил часам к 11, обслуживали без проблем. Заказ блюд – по меню. Ассортимент и качество приготовления гостям понравились.

И еще одно интересное уточнение: туристам предлагали забронировать место у бассейна, которое к 7 утра будет застелено полотенцем. У большого гостиничного комплекса есть выход к двум пляжным зонам, которые из-за местоположения вполне можно считать приватными.

Лучшие отели Паттайи: вторая пятерка из топ-10

Редакция также поинтересовалась, кто еще входит в первую десятку отелей по откликам туристов. На 6–10 места попали комплексы в разных районах города.

Amethyst Hotel Pattaya 4* – отель в гуще курортной жизни, примерно в 1 км от Центрального пляжа между Второй и Третьей улицами. От гостиницы туристы пешком добирались до Волкин-стрит в поисках развлечений и в ТЦ «Фестиваль» – на шопинг. Цены на сентябрь – от 9 тыс. руб. в сутки.

The Gems Mining Pool Villa Pattaya 5* – отельный комплекс на севере Паттайи. Расположен среди сада в нескольких километрах от моря, от него туристы пешком доходили до Дельфинария. Рассчитан на релакс вдали от городской суеты. Стоимость размещения – от 10 тыс. руб.

Rabbit Resort Pattaya 4*, в отличие от предыдущего отеля, находится через дорогу от пляжа Донгтан в районе Джомтьен – буквально в 10 м от моря. Гостей селят в небольшие бунгало на несколько номеров среди буйной зелени – цены от 9 тыс. руб. за ночь в двухместной комнате с завтраком.

Mandarin Eastville Hotel 5* – отель в районе Наклыа на севере Паттайи. Представляет собой «пятерку» экономкласса и рассчитан на семейный отдых. 7-этажные корпуса построены 4 года назад. До пляжа – более 2 км. Двухместный номер стоит от 4,5 тыс. руб. в сутки.

The Quba Boutique Hotel Pattaya By Compass Hospitality 3* – скромная «трешка» в самом центре города. Расположение отеля «с изюминкой» – между Второй и Третьей улицами. Лучшее место для ночной жизни по цене от 3,5 тыс. руб. за двоих в сутки. До пляжной зоны на Бич Роуд постояльцы добирались за 15–20 минут.

Ранее «ТурДом» написал, какие отели предпочитают туристы на острове Пхукет. Рассказали об особенностях топ-5 по рейтингу сайта TripAdvisor и узнали, сколько стоит там отдохнуть.