«Привычной нам Турции больше нет»: россияне шокированы отдыхом в стране

Отдых в Турции становится все менее доступным для россиян. На этой неделе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о том, что заметили аномальный рост цен в отелях Антальи. Эксперты утверждают, что на турецком побережье сейчас дорожает все без исключения: и жилье, и питание, и самые разные услуги. О том, почему взлетают цены на одном из наиболее популярных среди наших соотечественников направлений и как там можно сэкономить, — в материале NEWS.ru.

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Как растут цены на отдых в Турции

По данным АТОР, даже окончание лета не затормозило рост цен на турецких курортах. Стоимость пакетных туров в Турцию в октябре в этом году выше, чем год назад обходились поездки во время пляжного сезона.

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«Повышение составляет 10–15% в сегменте популярных отелей среднего уровня и 3–5% — у отелей уровня делюкс (пять звезд)», — сообщили NEWS.ru в Ассоциации.

Представители туроператоров объясняют повышение цен на туры из Москвы в первой половине октября фактором школьных каникул (5–13 октября) у детей, которые учатся по модулям — таких школ в Москве почти половина, а в Московской области — почти 100%.

По оценкам экспертов отрасли, конец сентября — октябрь в Турции всегда пользовались высоким спросом: в этот период у отелей почти стопроцентная загрузка. Плюс в нынешнем году в октябре действительно много туров, приуроченных к школьным каникулам, что, безусловно, влияет на спрос и цены, указывают представители туроператоров.

Руководитель туроператора Go Travel и тревел-блогер Наталья Ансталь подтвердила NEWS.ru, что пакетные туры в Турцию подорожали сегодня в среднем в полтора-два раза.

Что больше всего дорожает в Турции

В Турции подорожало практически все из-за бешеной инфляции, рассказала NEWS.ru руководитель сети туристических агентств Ольга Романова.

«Например, отмечается сумасшедший рост цен на основные продукты питания. Если раньше килограмм говядины можно было купить за 300–400 рублей, то сейчас уже за 1500–1800. Еда стала принципиально дороже, что не могло не отразиться на стоимости отельного отдыха. По этой причине многие отели даже хотели отказаться от системы „все включено“», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, даже в самых топовых отелях питание стало гораздо скромнее по сравнению с тем, что было: «Есть, конечно, отели, которые не уменьшили свой ассортимент. Тем не менее цены они подняли еще выше, чем было у них до этого. То есть в процентном соотношении цены в Турции выросли примерно на 200%!»

Наталья из Москвы, которая отдыхала в Турции в начале сентября, рассказала NEWS.ru, что отдых «влетел в копеечку». «Турция перестала быть той демократичной с точки зрения цен нишей для массового отдыха. Большинство россиян отпуск на турецком берегу больше не потянут, это уже отдых для избранных», — призналась женщина. По ее словам, она столкнулась с резко подорожавшими продуктами питания, лекарствами, одеждой и экскурсиями.

Алексей, работник строительной компании из Краснодара, вернулся с отдыха в Турции в недоумении. «Той привычной бюджетной Турции больше нет. Здесь обдирают на каждом углу. Китайские футболки продаются по цене европейской брендовой одежды, а обед в турецкой забегаловке вполне может стоить не меньше, чем в хорошем ресторане Москвы», — рассказал он NEWS.ru.

Одна из россиянок, отдыхавшая в Стамбуле, обратила внимание, что шопинг значительно подорожал. «В России все дешевле. После Стамбула поехала отдыхать в Италию: и там все дешевле, вкуснее, в Турцию больше не поеду», — написала она в своем отклике на платформе «Отзовик».

Россиянин Сергей Пестов на одном из форумов резонно отмечает: «Плюс Турции был в том, что перелет и проживание стоили сущие копейки. Сама по себе страна не сильно интересна. С такими ценами ее заменят Балканы».

На высокие цены в Турции россияне начали жаловаться еще прошлым летом. Так, москвич Алексей Новичков, который отдыхал в турецком Кемере, рассказал, что хотел арендовать автомобиль, чтобы самостоятельно посетить ряд красивых мест: «Если в марте 2023-го аренда авто стоила в среднем $25–30 в сутки, то сейчас за нее просят $70. Такое ощущение, что турки пытаются выжать из туристов все до последней копейки».

Как сами турки объясняют подорожание отдыха

Отдых на турецких курортах подорожал из-за роста инфляции и себестоимости составляющих «пакетных туров», об этом ранее заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык. По его словам, цены на «пакетные» туры неизбежно выросли в связи с общим ростом цен на отдых в мире после пандемии.

«Подорожали в том числе продукты и перелеты, выросли затраты на поддержание деятельности отелей, на алкоголь, в целом наблюдается рост инфляции», — заявил Айык.

Цены на турецких курортах начали заметно расти еще в прошлом году. Как сообщал NEWS.ru, подорожали не только туры, авиабилеты и размещение в отелях, а буквально все, включая продукты питания. Например, жители популярного среди россиян Кемера признавались, что уже устали переписывать ценники и решили вообще не указывать стоимость товаров.

«Какой смысл писать ценники, если завтра их снова придется менять», — объясняли продавцы.

Как сэкономить на отдыхе в Турции

Желающим сэкономить стоит подумать о возможности отдыха в начале ноября, рекомендует тревел-блогер Наталья Ансталь. По ее словам, в это время в Турции стоит еще хорошая погода, а море, как правило, теплое.

«Даже в середине ноября воздух может прогреваться до 25–30 градусов. Однако, поскольку официальный сезон к этому моменту уже завершится, отели будут сильно снижать стоимость. Цены могут упасть в полтора-два раза по сравнению с летним периодом», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, также можно отслеживать различные акции, которые часто проводят отели.

Руководитель сети туристических агентств Ольга Романова также соглашается, что можно сэкономить на отдыхе в Турции, отдыхая в конце сезона, последних числах октября — начале ноября.

«В этом году в Турции действительно очень жаркое лето и просто потрясающая осень. Так что, если верить прогнозам, ожидается прекрасный бархатный сезон», — отмечает Романова.

Она предлагает рассмотреть варианты отдыха на побережье Эгейского моря. «Ценник на эти курорты там ниже, чем на анталийском побережье. Так, на семью из двух взрослых и ребенка за отдых продолжительностью 9–10 ночей в конце сезона надо отдать 230–250 тысяч рублей. Анталийское побережье подороже — в среднем придется выложить чуть более 300 тысяч».