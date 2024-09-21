Рейс из Уфы в Дубай задерживается на 17 часов

Рейс авиакомпании Fly Dubai сообщением Уфа - Дубай задержан на 17 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 21 сентября 2024 года произошла задержка вылета рейса №FZ-986 сообщением Уфа - Дубай (авиакомпания Fly Dubai)", - говорится в сообщении.

Вылет отложен с 19:05 (21:05 мск) до 12:00 (14:00 мск) следующих суток по технической причине. На рейс зарегистрированы 156 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт Уфа выехал заместитель уфимского транспортного прокурора. Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.