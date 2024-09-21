$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Границу между ЮАР и Лесото закрыли из-за снегопада. На борьбу со стихией отправят военных

Часть границы между ЮАР и Лесото пришлось закрыть из-за снегопада, передает «МИР 24».

Границу между ЮАР и Лесото закрыли
© РИА Новости

Обильные осадки выпали за сутки в ряде районов на юге Африки и парализовали движение на автодорогах. Из-за этого людям пришлось провести в пробках до 12 часов. Неожиданные морозы вывели из строя электросети и водопроводы, сообщает ТАСС.

Для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, передает телеканал SABC News. Затем планируется развернуть полноценные спасательные работы.

Отдых за границей