Границу между ЮАР и Лесото закрыли

Часть границы между ЮАР и Лесото пришлось закрыть из-за снегопада, передает «МИР 24».

Обильные осадки выпали за сутки в ряде районов на юге Африки и парализовали движение на автодорогах. Из-за этого людям пришлось провести в пробках до 12 часов. Неожиданные морозы вывели из строя электросети и водопроводы, сообщает ТАСС.

Для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия, передает телеканал SABC News. Затем планируется развернуть полноценные спасательные работы.