Роспотребнадзор будет тестировать приезжающих из Индии на вирус Нипах

В Индии осложнилась эпидемиологическая обстановка по вирусу Нипах. Не так давно в Керале, южном штате страны, от этого заболевания умер мужчина, а контактировавших с ним людей медики взяли под наблюдение.

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Сотрудники Роспотребнадзора контролируют эпидситуацию в Индии. А для того, чтобы не допустить завоза опасной инфекции в Россию, в ведомстве уже создали специфические тесты на вирус. Возможно, проверять будут прилетающих из Индии туристов.

В РПН напомнили, что случаи заболевания фиксируются в основном в странах Южной и Юго-Восточной Азии. В частности, в южных районах Индии вспышки инфекции происходят практически каждый год.

Вирусом легче всего заразиться от животных, в частности, от летучих мышей. Но также есть риск заполучить инфекцию через продукты или от другого заболевшего. Поэтому чтобы не подхватить заразу, Роспотребнадзор рекомендует мыть руки, не пить сырую воду, обрабатывать овощи и фрукты.

Серьезная вспышка Нипах была зарегистрирована в штате Керала в октябре 2023-го. Из шестерых заболевших местных жителей двое умерли. После этого некоторые страны выпустили рекомендации для граждан, выезжающих в Индию. В Индонезии в аэропорту острова Бали у пассажиров начали измерять температуру. При высоких значениях и при условии, что турист прибыл из Индии, его отправляли в госпиталь для полного обследования. Туристический департамент Кералы даже опубликовал успокаивающий путешественников пресс-релиз.

ВОЗ считает этот вирус одним из наиболее опасных, поскольку лекарств от него пока не создали, а вероятность летального исхода высока.

Ранее TourDom.ru писал о том, что РПН взял на контроль случаи ортонайровируса (WELV) в Китае. Новая инфекция выявлена у 17 человек на северо-востоке страны после укуса клещей в водно-болотном парке. Все заразившиеся за одну-две недели выздоровели, тем не менее Роспотребнадзор запросил у китайских коллег информацию по эпидобстановке.