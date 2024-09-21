В Кении прошел общеафриканский фестиваль FESTAC AFRICA

Участники из более чем 62 стран собрались на фестивале FESTAC AFRICA 2024 в кенийском городе Кисуму. Сеть TV BRICS выступила информационным партнером мероприятия.

На международное событие прибыли деятели культуры и предприниматели со всего контента, а также представители африканских диаспор из других регионов мира.

Под девизом форума «Праздник в ритме Африки: культура, единство и инновации» прошли музыкальные выступления, демонстрации произведений искусств, модные показы, дегустации блюд национальной кухни и презентации бизнес-проектов. Фестиваль стал площадкой культурного обмена и выстраивания деловых связей.

Куратор FESTAC AFRICA Йинка Абиойе рассказал о роли фестиваля для всей Африки.

«Мы стремимся к более тесному сотрудничеству в масштабах всего континента и за его пределами. Здесь, в Кении, мы вместе чествуем безграничное наследие Африки, ее творческий и инновационный потенциал. С новыми силами и энергией мы продолжаем рассказывать миру о нашем континенте», – заявил организатор форума.

В свою очередь, губернатор округа Кисуму Аньян Ньонго отметил, что фестиваль способствует повышению узнаваемости принимающей его стороны на мировой арене.

«FESTAC AFRICA привлек международное внимание к Кисуму и показал, что наш город способен проводить крупномасштабные интернациональные события. Это не только благоприятно влияет на образ Кисуму, но и способствует созданию новых рабочих мест и возможностей для ведения бизнеса», – отметил представитель администрации.

В течение фестивальной недели проходили деловые встречи, в результате которых были подписаны меморандумы о сотрудничестве и партнерстве.

Кроме того, мероприятие выступило в роли кластера медицинских услуг. На площадке фестиваля местные жители и участники имели возможность обратиться к врачам и представителям организаций здравоохранения. Более 1000 человек прошли медосмотр и получили консультации специалистов.

FESTAC AFRICA является одним из ведущих культурных и деловых событий континента, посвященных вопросам равенства, изменения климата и развития здравоохранения. Цель мероприятия состоит в содействии превращения Африки в мировой центр инноваций, торговли и туризма.