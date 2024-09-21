Город Санья на Хайнане стимулирует въездной туризм

Власти курортного города Санья, расположенного на южном побережье китайского острова Хайнань, стимулируют развитие въездного туризма за счет комплекса диверсификационных мер. Об этом сообщила экономическая газета "Цзинцзи жибао".

По ее сведениям, местная администрация постоянно увеличивает количество международных авиарейсов и оптимизирует визовую политику, прорабатывая вопросы повышения качества услуг. В итоге за последнее время в Санью приезжает все больше туристов не только из стран с умеренным и холодным климатом, но и из соседних государств, расположенных в тропиках (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Индия, Вьетнам и Таиланд).

По словам туристов, опрошенных изданием, Санья - это "настоящий рай для отдыха", где прекрасный климат и превосходная экология удачно сочетаются с живописными пейзажами, развитой инфраструктурой и абсолютно безопасной общественной средой. Местная индустрия развлечений позволяет удовлетворить запросы отдыхающих самых разных категорий.

Согласно официальным подсчетам, в первой половине 2024 года Хайнань принял примерно полмиллиона туристов из-за границы - в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большинство приезжих посещают Санью, который известен своими пляжами и насыщенной туристической программой, рассчитанной на любителей как пассивного, так и активного видов отдыха.

Одна из эффективных мер, способствовавших увеличению въездного турпотока, - введение кратковременного безвизового режима для групп иностранцев, прибывающих на Хайнань через специальные административные районы КНР - Гонконг и Макао. Благодаря этой мере с 30 июля граждане других государств могут находиться на острове 144 часа без оформления каких-либо разрешений.

Помимо развлечений и шоу, Санья постоянно улучшает условия для медицинского, спортивного и культурно-познавательного туризма. Гольф, дайвинг, иглоукалывание, массаж, творческие мероприятия и посещение традиционных деревень - лишь часть насыщенной программы, которая постоянно обогащается.

Взаиморасчеты и языковая специфика

Правительство уделяет большое внимание улучшению условий, связанных с особенностями языковой среды, оплатой товаров и услуг иностранными туристами. В Санье можно использовать зарубежные банковские карты, мобильные платежные приложения и цифровой юань. В городе насчитывается более 10 тыс. кассовых терминалов, позволяющих приезжим из других государств оплачивать товары и услуги бесконтактно. В международном аэропорту Феникс, на железнодорожных вокзалах и в ключевых транспортных узлах имеются банкоматы, где иностранцы могут снять наличные.

На Хайнане широко доступны услуги переводчиков и гидов, в том числе с русским языком. В гостиницах, ресторанах и на территории достопримечательностей часто есть сотрудники, способные довольно хорошо изъясняться по-русски. В Санье повсеместно установлены указатели и таблички на русском языке. Кроме того, в городе действует горячая линия 12345, позволяющая оперативно связываться по телефону с официальной сервисной службой и на русском, английском, корейском или японском языках направлять жалобы, либо сообщать о возникшей проблеме. Многие вопросы могут быть решены в течение получаса благодаря отработанному механизму реагирования.

Как заявил заместитель директора департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня Лю Чэн, власти продолжат повышать уровень узнаваемости туристических брендов острова. Для этого планируется укреплять сотрудничество с компетентными международными организациями.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%. Среднегодовая температура воздуха в городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.