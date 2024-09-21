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Украинский конфликт спровоцировал кризис туризма в Прибалтике

Украинский конфликт спровоцировал кризис въездного туризма в Прибалтике. Об этом говорится в новом отчете Европейской туристической комиссии (ETC).

Украинский конфликт спровоцировал кризис туризма в Прибалтике
© globallookpress.com

Исходя из статистики туристического потока, ряд европейских стран потерял имидж безопасного места для отдыха на фоне сложившегося военного кризиса, заключили аналитики. По мере эскалации конфликта туристическая активность поутихла в Польше, Чехии и Финляндии, но в особенности — в странах Балтии. Так, в Латвии количество международных прибытий сократилось на 34 процента — такой показатель не фиксировался в стране со времен пандемии коронавируса. В Эстонии число международных прибытий снизилось на 15 процентов, а в Литве — на 14 процентов.

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