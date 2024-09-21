Туристы больше не будут драться в магазинах Дубая за новые айфоны

Новые iPhone-16 поступили в продажу в ОАЭ вчера. Однако многие туристы, специально прилетевшие в Дубай за телефонами свежей модели, даже не смогли попасть в магазины из-за новых правил торговли, сообщает издание «Русские Эмираты».

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В прошлые годы в бутиках Apple в крупнейших торговых центрах Дубая - Mall of the Emirates и Dubai Mall – еще с вечера, накануне презентации новой линейки, стояли огромные толпы страждущих, желающих купить гаджеты в первый день открытия торговли.

Теперь традиция нарушена: в магазинах бренда появились более культурные малочисленные очереди. Дело в том, что компания ввела новые правила: приходить за покупкой посетитель может только по предварительной записи на определенное время. Кроме того, «в одни руки», а точнее, на один Apple ID, дают лишь два устройства.

«Хорошо, что не по талонам!», - отметил один из российских туристов, который видимо, еще помнит времена, когда технику можно было купить с ограничениями.

Впрочем, как выяснилось, это требование некоторые покупатели успешно обходят. Например, постоянный «яблочный» клиент Рафиз заказал в двух магазинах сразу четыре гаджета: на всю свою семью. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтверждают: таких находчивых туристов много.

«В самолете было по 5 телефонов на каждого пассажира. Наши найдут вариант купить больше двух в одни руки», - утверждает очевидица, летевшая сегодня утренним рейсом из Дубая в Москву.

Ранее TourDom.ru писал о российском туристе, который купил в ОАЭ 14 новых айфонов для дальнейшей перепродажи. Но по прилете в аэропорт Внуково рейсом авиакомпании «Победа» обнаружил, что 8 аппаратов исчезли из сумки. Мужчина планирует обратиться в полицию Дубая и подать в суд на перевозчика. Российская полиция разбираться в деле не торопится, там утверждают, что гаджет исчез за пределами нашей страны.