Плесень для дорогих гостей: как проходит фестиваль сыра в Грузии

В Грузии наступила гастрономическая осень, когда гостей угощают сыром и вином, готовят национальные блюда под открытым небом. Погода только в помощь. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Чтобы сыр твердый не превратился в плавленый, фестиваль проводится во второй половине сентября. Столбик термометра не поднимается выше 30 градусов, как было еще неделю назад. Поэтому продукция, доставленная производителями из регионов, сохранит товарный вид в открытых павильонах.

«Наш фестиваль проводится с 2010 года. За это время появились новые производители, новые сорта сыра. Обычно мы встречаемся с любителями этого продукта дважды в год – весной и осенью. Но сырные лавки есть на всех гастрономических слетах, которые проводятся в Тбилиси и за его пределами. Ведь фестиваль – это лучший способ познакомиться с новинками», – рассказала организатор фестиваля Анна Микадзе.

Начинала бухгалтером, потом стала менеджером, а теперь – сыродел. Вика Иобидзе пошла по стопам тети: семейный подряд. Гауда – из горного села в окрестностях Цалки. Это альпийская зона. В Тбилиси привезли новинку- серию цветных сыров.

«Если сыр по-английски cheese, то мы этому слову придали грузинское звучание – «чизука». Есть с зеленью, луком, сухофруктами. Очень пикантно. А любители традиционного сыра тоже не останутся без любимых разновидностей. Кстати, спросом пользуется и творожный сыр», – пояснила сыродел.

Дамбал хачо, тенили, чечили и еще десятки видов грузинского сыра на слуху благодаря таким фестивалям. Ведь раньше ассортимент ограничивался имеретинским и сулугуни. Теперь производители стали изучать забытые рецепты. К примеру, сыр курут – классика высокогорной Аджарии.

«Наш сыр готовится с добавлением творога, сливочного масла, поджаренной кукурузной муки. Он очень калорийный. Поэтому достаточно поесть совсем немного, и ты сыт. А еще его можно обжаривать на медленном огне», – рассказал участник фестиваля Давид Тезиашвили.

Вообще, термическая обработка сыра – это способ усилить его вкусовые качества. Помимо аджарцев «подогретый сыр» любят в Сванетии. Идея проста – продукт становится более ароматным и пикантным. А на свежем воздухе все еще вкуснее.

«Я тут посетовала, что не возьму много, потому что он цепляет плесень. А мне сказали, что плесень – это для дорогих гостей. Когда плесень появляется в Сванетии, это высший пилотаж», – поделилась посетительница фестиваля Ната Санадзе.

Где сыр с высоких гор, там мед и приправы. Участники фестиваля представили целую палитру вкусов и для сладкоежек, и для любителей огненных специй и соусов. А на очереди у гурманов фестиваль хлеба. Проводить его будут в регионе Самцхе-Джавахети.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Грузии сохранится теплая погода. При этом ожидаются кратковременные дожди.