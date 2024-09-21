Туры на Гоа расширятся благодаря новому партнеру Fun&Sun

Чартерные рейсы будут выполняться три раза в неделю, включая направления в Москву, Казань, Уфу, Екатеринбург и Пермь.

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Согласно информации от представителей компании Anex, темпы бронирования туров характеризуются как «умеренные», но ожидается рост интереса с приближением сезона. Цены на туры начинаются от 151 тысячи рублей на двоих за восьмидневный отдых.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что одной из проблем является получение визы для поездки в Индию, поскольку процесс оформления может быть сложным даже с использованием упрощенных форм. В то же время большинство специалистов предполагает, что интерес российских туристов к этому направлению будет расти.