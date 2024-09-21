В Италии спасатель получил штраф за помощь туристу

Казусный случай произошел в Италии: спасатель на пляже пришел на помощь тонущей туристке, а вместо благодарности получил солидный штраф. Инцидент случился еще 3 сентября, но о нем стало известно только после разгоревшегося скандала в соцсетях, сообщило вчера издание Today.

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В городке Каваллино-Трепорти, что недалеко от Венеции, спасатель увидел в море борющуюся с волнами женщину. Он доставил обессиленную 70-летнюю туристку на берег и стал приводить ее в чувство. Ожидая медицинскую помощь, мужчина ни на секунду не оставлял пожилого человека без внимания.

Как оказалось, следуя бюрократическим правилам, нужно было прежде всего известить морское ведомство. Начальство в порту посчитало, что сотрудник проигнорировал требование незамедлительно доложить об опасности для жизни людей на море. За что ему и выписали штраф в 1032 евро (107 тыс. руб.).

Издание отметило, что 44-летний итальянец уже не в первый раз попадает на полосы газет. Три года назад герой получил похвальную грамоту за то, что спас утопающего. Теперь же он намерен оспорить наказание за точно такой же поступок в суде. Комментируя историю, мэр городка лишь констатировал, что спасенная женщина подтверждает безопасность отдыхающих на пляже.

На суровые штрафы за разные провинности местные спасатели уже не раз жаловались во все инстанции. В разгар туристического сезона даже планировали провести забастовку для привлечения внимания к проблеме. В последний момент они отказались от акции «из-за чувства ответственности за жизни людей», но обратились к адвокатам, чтобы оспорить наложенные на них санкции.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде за 2 дня утонули три человека, которые проигнорировали запрещающие купание красные флаги на пляже. В числе погибших был и российский турист, которого спасатели доставили на берег, но откачать не смогли.