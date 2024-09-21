«Помогаечный» бизнес тормозит турпотоки в Приморье

С ростом турпотока в Китай из Дальнего Востока РФ активизировался и подзабытый «помогаечный» бизнес, что взывает обеспокоенность у таможенников: «помогайки» не только ввозят в Россию товары сомнительного качества, а в тяжёлых случаях и вовсе запрещённые к обороту на территории РФ, но и попросту тормозят прохождение таможенного контроля обычными законопослушными туристами, сообщает ИА DEITA.RU.

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Зачастую у товаров, ввозимых «помогайками», нет никаких сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Однако предприниматели закупают их для перепродажи в России. Помощников нанимают, чтобы провезти товары, не уплачивая лишних пошлин: баулы с ширпотребом, продуктами питания или сомнительными медикаментами помощники провозят под видом вещей, купленных для личного пользования, весь объём закупок распределяется в группе туристов более-менее равномерно.

Иногда «помогайками» подрабатывают туристы, которые едут в приграничный Китай отдохнуть на несколько дней, и везут обратно как свои собственные покупки, так и «довесок» для нанявшего их предпринимателя. Но есть и «помогаечные» заезды одного дня: отдельные группы лиц несколько раз в неделю выезжают в КНР в туристическую поездку, но уже через пару часов возвращаются с небольшими партиями различных товаров.

«Описать товары, находящиеся в багаже, такие граждане, как правило, не могут. Это косвенно свидетельствует о том, что туристы перемещают товары, им не принадлежащие, а целью выезда в КНР является получение таких товаров для доставки в Россию», – рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин.

Так как резервных линий контроля, куда можно было выводить нарушителей таможенных правил, в пунктах пропуска нет, «помогайки» тормозят прохождение таможенного контроля добропорядочными туристами. Чтобы помочь путешественникам, не причастным к тёмному бизнесу, и сократить время из прохождения через государственную границу, Уссурийская таможня совместно с пограничниками временно обеспечила пропуск на автодороге, проходящей через МАПП.

Ранее в социальных сетях опубликовали несколько жалоб на чрезмерно медленную работу таможенников в пунктах пропуска. В частности, в МАПП «Пограничный» (сопредельный пункт пропуска – Суйфэньхэ) сложилась ситуация, что после оформления таможенного контроля таможня пропускает по 1-2 человека в час, в накопителе может ожидать около сотни человек, ожидание в очереди – не менее пяти часов.