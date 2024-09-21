Названа причина отказа россиян от поездок в Саудовскую Аравию

Среди других факторов вице-президент АТОР назвал развитие отелей, инфраструктуры и транспортного сообщения. Саудовская Аравия активно работает над решением этой задачи.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил, что из-за недоступности алкогольных напитков в Саудовской Аравии не повышается российский турпоток в эту страну.

По его словам, у этого направления есть большой потенциал, сдерживаемый несколькими факторами. Кобищанов отметил, что очень серьезным ограничением для российских туристов является недоступность алкоголя, и пока оно непреодолимо. Его слова приводит РИА Новости.

Среди других факторов вице-президент АТОР назвал развитие отелей, инфраструктуры и транспортного сообщения, но власти Саудовской Аравии активно работают над решением этой задачи.

Также, как считает Кобищанов, причиной, тормозящей турпоток россиян в эту страну, является платная виза. Ее стоимость составляет 105 долларов (около 9,7 тысячи рублей) с человека, что ощутимо для семьей.

Ранее сообщалось, что для россиян впервые станет доступен для отдыха эмират Рас-эль-Хайма.