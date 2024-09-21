В Турции туристов обвинили в «свинстве» за шведским столом

В Турции обвинили внутренних туристов в «свинстве» за шведским столом, пишет «Турпром». Сотрудники одного из отелей опубликовали видео, на котором двое местных туристов завтракали по системе шведский стол и оставили после себя беспорядок и недоеденную пищу.

Как отмечает издание, рядом с турками ели туристы из Европы, которые оставили после себя чистую посуду. Работники отеля также подчеркнули, что местные туристы взяли больше еды, чем могли съесть. Авторы ролика возмутились тем, что некоторые не ценят их труд, напомнив, что работа обслуживающего персонала тяжела не только физически, но и эмоционально — «люди уезжают от своих семей и работают часами».

Персонал пожаловался, что многие турецкие туристы приезжают в отпуск «только выпить и поесть». В этом в целом нет плохого, однако некоторым недостает хороших манер, а их, к сожалению, купить нельзя, заключили авторы ролика.

Ранее турист из России лишился визы во время поездки в Грецию, поскольку он сменил отель проживания, сообщало издание TourDom. Согласно публикации, путешественнику аннулировали визу дистанционно по причине несоблюдения целей поездки. Теперь турист не знает, с чем он столкнется при выезде из Греции.