Россиянина лишили визы во время поездки в Европу

Мужчина отправился в Грецию, но изменил как место проживания, так и дату вылета. Из-за этого у него и возникли проблемы в путешествии.

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Во время своего путешествия по Европе российский турист столкнулся с проблемой аннулирования визы после смены отеля. Мужчина, получивший шенгенскую визу, отправился в Грецию, но изменил как место проживания, так и дату вылета.

Спустя четыре дня он получил письмо от греческого посольства, в котором сообщалось, что его виза аннулирована из-за несоответствия заявленным целям поездки. Путешественник намерен предоставить объяснения в посольство, сообщает TourDom

Ранее сообщалось, что блогер-путешественник Джордан Эгберт, побывавший в 131 стране, считает Гватемалу недооценённым направлением. Путешественник отметил чистоту и красоту Гватемалы, доступность и разнообразие развлечений. Эгберт подчеркнул, что эта страна известна своими пышными тропическими лесами, вулканами и руинами цивилизации майя.

Также путешественнику понравился горный город Антигуа и расположенное рядом озеро. Джордан высоко оценил местную культуру и кухню.