Авиакомпания flydubai на 18 часов задерживает вылет из Внуково в Дубай

Рейс из Москвы в Дубай FZ 966 арабской авиакомпании flydubai отложили уже на 18 часов. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров этого рейса.

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Boeing 737-800 должен был отправиться из аэропорта Внуково в 01:50. По словам очевидца, пассажиров сначала с опозданием на час посадили в самолет, затем в 03:00 вернули в терминал.

Людям пришлось получить свой багаж, но где именно его выдают, не пояснили.

«Куча народа выстроилась в два окошка паспортного контроля. Никакой информации от слова “совсем”. Бегали по этажам, искали, куда идти за чемоданами».

По словам туриста, в настоящий момент люди ждут представителя авиакомпании. Перевозчик обещал разместить пассажиров в гостинице. Однако особого смысла в этом уже нет: по данным онлайн-табло аэропорта, вылет боинга из Внуково ожидается уже относительно скоро, в 20:00, если его снова не перенесут.

Согласно действующим в России Федеральным авиационным правилам, авиакомпания должна предоставить пассажирам гостиницу в случае ожидания вылета более 8 часов днем и более 6 часов ночью.

Впрочем, если туристам не предоставили номер в отеле, они могут самостоятельно забронировать проживание, сохранив документы, подтверждающие расходы. Далее можно обратиться в авиакомпанию за компенсацией.

Отметим, что другие рейсы flydubai вылетают из Москвы в соответствии с расписанием или с небольшими отклонениями. В частности, на час позже повез пассажиров в Дубай FZ 976.

18 сентября TourDom.ru писал о задержках рейсов авиакомпании Red Wings на маршрутах между Санкт-Петербургом и городами Грузии. Сразу несколько вылетов были отложены практически на сутки.