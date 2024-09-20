Почему российские туристы не хотят отдыхать в Саудовской Аравии

Недоступность алкогольных напитков в Саудовской Аравии была названа одним из основных факторов, ограничивающих туристический поток в страну. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил об этом в интервью, подчеркнув, что отсутствие алкоголя создает серьезные преграды для привлечения российских туристов.

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Кобищанов отметил, что у этого направления есть «огромный потенциал», однако ряд факторов сдерживает его развитие. Политика Саудовской Аравии, хотя и начинает меняться, по-прежнему остается основным ограничителем. Например, власти страны отменили квоты на малый хадж, что может увеличить число мусульман, желающих совершить паломничество.

«Тем не менее, серьезным ограничителем для наших туристов остается вопрос алкоголя, и в данный момент это непреодолимое препятствие», — добавил он.

Также вице-президент АТОР выделил такие проблемы, как недостаточное развитие инфраструктуры, нехватка отелей и необходимость получения платной визы для россиян, что дополнительно замедляет приток туристов в Саудовскую Аравию.