В популярных отелях Турции почти не осталось мест на сентябрь

Турагенты отмечают небывалый спрос на отдых в Турции с заездами в третьей декаде сентября. Однако забронировать туры стоимостью до 350–400 тыс. руб. за двоих в популярные отели категории 4–5* непросто.

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«Не помню, чтобы когда-либо в прошлые сезоны был такой дефицит мест в турецких гостиницах в сентябре, как в этом году», – пишет один из участников закрытого тг-канала для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0».

Наличие проблемы со свободными номерами нам подтвердили и туроператоры. В оставшиеся даты сентября «на стопе» (то есть продажи остановлены. – Ред.) уже многие отели популярных цепочек на Анталийском побережье.

«Практически нет мест в гостиницах сети Crystal. В Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* (Белек) на даты с 26 сентября доступны только deluxe building family room. В Akka Alinda Hotel 5* (Кемер) ближайшая дата, на которую еще реально забронировать номер, – 27 сентября», – привели примеры в одной из туроператорских компаний.

На вылеты из Москвы в субботу, 21 сентября, или в воскресенье, 22-го, туры стоимостью до 400 тыс. руб. за неделю на двоих с гарантией подтверждения мест предлагаются на сегодня только в пять отелей 5* Белека, в Кемере – в шесть пятизвездочных гостиниц, в Сиде – в 12.

Повышенный спрос на сентябрьский отдых в Турции объясняется тем, что многие туристы рассчитывают на более гуманный ценник, чем на пике летнего сезона. По данным сети турагентств «Магазин горящих путевок», основанным на собственной статистике продаж, средний чек по турам на турецкие курорты снизился с 208 тыс. руб. за двоих в последнюю неделю августа до 197 тыс. руб. в середине сентября. Кроме того, некоторые предпочитают летней жаре более мягкую погоду в период бархатного сезона.