Россиянину в Греции аннулировали визу за незаселение в отель

Российскому туристу дистанционно аннулировали шенген в консульстве Греции, когда он находился в Европе. Мужчина, как и обещал, приехал на отдых по полученной визе в выдавшую ее страну. Правда, после оформления решил заменить отель и аннулировал бронь, предоставленную в консульство в Новороссийске. Также он взял новые билеты на самолет. Тем не менее главная его цель осталась неизменной – как и обещал дипломатам, поехал в Грецию.

Через 4 дня после начала отдыха он обнаружил в своем почтовом ящике странное электронное письмо от дипмиссии в России: «Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки». Турист находится в растерянности от того, что теперь ему придется пережить при выезде из страны либо в случае неожиданной проверки. Впрочем, последнее маловероятно, так как посещать другие государства единого пространства он не намерен.

Пока до окончания поездки еще есть время, турист планирует отправить письмо в генконсульство Греции с объяснением ситуации, так как правота на его стороне. Он надеется, что документальные подтверждения о размещении в другом греческом отеле помогут ему восстановить шенген и избежать дальнейших проблем как при нынешнем выезде из Европы, так и при получении новых виз.

Своей историей россиянин поделился в соцсетях. Туристы негодуют по поводу такого поведения греческих дипломатов:

«Очень интересно. Получается, что после внезапного изменения планов нужно направлять новые брони в консульство. А может, воды в отеле горячей не оказалось, и ты решил сменить отель. Или рейс отменили, и ты другим вылетел. Что ж сразу всех подозревать в обмане?»

Ранее TourDom.ru писал, что туристу аннулировали греческий шенген после того, как он сообщил в консульство об изменившихся планах.