Большинство российских туристов не объедаются в турецких отелях

Большинство российских туристов спокойно относятся к шведским столам в турецких отелях и берут ровно столько еды, сколько планируют съесть. Это следует из опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома», в котором приняло участие почти 3 тыс. респондентов.

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Так, 71% опрошенных не позволяют себе гастрономические излишества на отдыхе. Часто причина этому – простое желание соблюдать правила приличия в чужой стране, так как прием пищи обычно служит маркером уровня культуры человека.

При этом пятая часть респондентов не стесняется класть на тарелку всего понемногу, чтобы распробовать блюда, и не видит ничего страшного, если в тарелке потом что-то останется. Как отмечают подписчики, сложно предугадать, какой на вкус будет еда в отеле. Так что лучше перестраховаться.

«Дважды в этом году была в Анталье в отеле Megasaray. Выбор еды невероятно большой. Закуски, горячее, десерты разные, в большом количестве. Но практически все отвратительно невкусно. Вкусно только то, что сразу на гриле при тебе готовится. Все остальное, включая красивые десерты, просто гадость. Вот и выходит, что 5 раз ходишь, берешь по одной штучке всего, чтобы распробовать, а оно ну никакое или вообще гадкое. И остается на тарелке», – объяснила одна из туристок.

Всего 3% туристов набирают полную тарелку, чтобы не ходить за добавкой. Здесь логика простая: формат шведского стола предполагает, что каждый берет по возможностям и желаниям. А еда и так включена в стоимость тура.

Отметим, что поводом к опросу послужил видеоролик, завирусившийся в соцсетях. На нем сотрудница отеля сравнивает два столика после обеда турецких и европейских туристов. На первом много недоеденных блюд, а на втором всё достаточно чисто.

«Так много хочется сказать. За этим столом ели два человека. Ты взял столько хлеба, еще и блинов. Ну куда? Многие из вас скажут: "Я так не делаю". Но, к сожалению, большинство из нас именно так и делает. Культура отдыха не продается, чтобы ее можно было купить и раздать людям. Очень обидно, мы не видим свои семьи, работаем сутками, чтобы обеспечить туристам комфорт. И вот результат», – жалуется девушка.

Тут же сотрудница обращает внимание и на второй стол, где сидели европейские туристы. Там все тарелки пустые, а на скатерти нет никаких следов пиршества.