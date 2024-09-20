Саудовская Аравия привлечет больше туристов из России

Саудовская Аравия более чем вдвое увеличила прогноз по росту российского турпотока и рассчитывает в 2030 году привлекать два миллиона туристов из России ежегодно вместо планировавшихся ранее 800 тысяч, сообщил генеральный директор Саудовского управления по туризму Фахд Хамидаддин, чьи слова передает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«В 2015-2018 годах в Саудовской Аравии начались преобразования, которые носят социально-экономический характер и имеют множество целей. Туризм – одна из составляющих нашей трансформации. В 2015 году, когда мы запустили процесс, были поставлены амбициозные цели в каждом секторе. В сфере туризма – достичь 100 миллионов посещений к 2030 году. Мы начали в 2019 году с введения электронной визы для иностранных туристов. Но потом началась пандемия и мы сосредоточились на внутреннем туризме», - сказал Хамидаддин на приеме, организованном управлением по туризму Саудовской Аравии для представителей российского турбизнеса.

По словам главы ведомства, пока международный туризм находился на паузе, страна готовилась к его возобновлению – улучшались инфраструктура, логистика, расширялись аэропорты, разрабатывались маркетинговые кампании для привлечения туристов.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.