Названы лучшие отели мира

Жюри премии The World's 50 Best Hotels назвали 50 лучших отелей мира в 2024 году. Рейтинг опубликован на сайте премии.

Уточняется, что в оценке принимали участие 580 экспертов с обширным опытом в международной гостиничной отрасли. Первое место в списке получила пятизвездочная гостиница Capella Bangkok в Бангкоке. Ее номерной фонд включает более 100 светлых и просторных комнат и вилл.

На второй строчке оказался пятизвездочный отель Passalacqua в итальянской коммуне Мольтразио. Он расположен на вилле XVIII века и вмещает всего 24 номера. Здание находится на берегу озера Комо. Замыкает тройку лидеров гостиница Rosewood Hong Kong в Гонконге, которая также обладает пятью звездами и вмещает 413 номеров, отделанных роскошным мрамором.

В десятку лидеров попали Cheval Blanc в Париже, The Upper House в Гонконге, Raffles Singapore в Сингапуре, Aman Tokyo в Токио, Soneva Fushi на Мальдивах, Atlantis The Royal в Дубае и Nihi Sumba на индонезийском острове Сумба.

В списке также значатся отели Claridge's (Лондон), Mandarin Oriental Bangkok (Бангкок), Raffles London at The OWO (Лондон), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Бангкок), Hôtel de Crillon (Париж), Chablé Yucatán (Чочола, Мексика), Hotel du Cap-Eden-Roc (Антиб, Франция), Maroma (Юкатан), Four Seasons Firenze (Флоренция), Borgo Santandrea (Амальфи).

Ранее аналитики сервиса путешествий Ostrovok.ru опубликовали рейтинг отелей в странах СНГ и Грузии, которые в 2023 году стали лучшими по мнению туристов. В список попало около 150 объектов в 22 городах Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.