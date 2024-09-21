Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма

После эпидемии ковида пассажиропоток в ЕС частично восстановился. Однако из-за украинского конфликта страны блока, граничащие с Россией, больше не считаются безопасными местами для путешественников из других государств. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Европейская комиссия по туризму.

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Количество иностранных туристов увеличилось на семь процентов с января по июнь 2024 года. Количество ночевок и туристов также увеличилось на 12 процентов.

Наибольшее количество туристов посетило богатые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды, также популярностью пользовались Португалия и Мальта.

В то же время в странах, граничащих с Российской Федерацией, Украиной и Белоруссией, наблюдалось значительное снижение туристических потоков. В результате от недостатка туристов страдали страны Балтии, а также Чехия, Польша и Финляндия, передает РБК.

Ранее советник Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо сообщил, что страна включит Россию в список стран для безвизового въезда с 1 октября 2024 года. По его словам, Россия занимает лидирующие позиции по туристическому потоку. В феврале на остров прибыли более 30 тысяч российских туристов, что составило 15 процентов от общего числа иностранных гостей.

С 19 июля Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан еще 35 европейских государств. Порядок пропуска коснется проезда через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска.