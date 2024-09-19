Туристам советуют не тянуть с бронированием отелей Пхукета на Новый год

В наиболее востребованных гостиницах курортного острова Пхукет (Таиланд) уже сейчас, более чем за 3 месяца до зимних праздников, непросто забронировать номера на новогодние даты. Об этом порталу TourDom.ru рассказал руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов.

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По его словам, подтвердить места сверх гарантированного блока, если, конечно, он есть у туроператора или DMC, реально от силы в десятке из числа самых популярных отелей. Каждый номер приходится буквально выбивать. Поэтому туристам, рассчитывающим на новогодний отдых в востребованных гостиницах, стоит поспешить с бронированием.

Основными иностранными рынками, поставляющими в Таиланд больше всего туристов, стали китайский и индийский, значимость европейского снизилась. В связи с этим изменилась и конкурентная ситуация. Туроператоры из Китая и Индии смело, а главное, заблаговременно берут гарантированные квоты в гостиницах, так как их риски не загрузить номера минимальны: турпотоки из этих стран огромны, рейсов в Таиланд много и отправляются они с высокой частотой, причем без ярко выраженной сезонности – на протяжении всего года. На европейских рынках спад в предновогодний и посленовогодний периоды – Рождество, например, многие предпочитают встречать дома, а затем уже отправляться на отдых. У индийских и китайских туристов иные традиции – они активно едут на таиландские курорты и во второй половине декабря, и в середине января. Поэтому определенные сложности с подтверждением номеров для россиян могут быть даже в те зимние даты, которые всегда считались низкими.

Наши туристы предпочитают отдых на Пхукете. Именно на этот остров туроператоры в основном заявляли летом чартерные рейсы на зимний сезон. Однако ближе к осени некоторые участники рынка стали активно ставить полетные программы и в аэропорт Утапао, из которого удобно добираться до другого таиландского курорта – Паттайи. Виктор Кривенцов находит этому рациональное объяснение: совокупный номерной фонд отелей Паттайи значительно больше, чем на Пхукете, подтверждать размещение проще. Кроме того, аэропорт Утапао гораздо менее загружен, чем авиагавань Пхукета, получить слоты в нем можно без особых сложностей, а обслуживание самолетов обходится дешевле.

Ранее мы писали о том, что крупные туроператоры увеличили гарантированные квоты в гостиницах Таиланда на предстоящий зимний сезон.