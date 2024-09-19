Туристам советуют не тянуть с бронированием отелей Пхукета на Новый год

Туристам советуют не затягивать с бронированием отелей Пхукета на Новый год
В наиболее востребованных гостиницах курортного острова Пхукет (Таиланд) уже сейчас, более чем за 3 месяца до зимних праздников, непросто забронировать номера на новогодние даты. Об этом порталу TourDom.ru рассказал руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов.
По его словам, подтвердить места сверх гарантированного блока, если, конечно, он есть у туроператора или DMC, реально от силы в десятке из числа самых популярных отелей. Каждый номер приходится буквально выбивать. Поэтому туристам, рассчитывающим на новогодний отдых в востребованных гостиницах, стоит поспешить с бронированием.
Основными иностранными рынками, поставляющими в Таиланд больше всего туристов, стали китайский и индийский, значимость европейского снизилась. В связи с этим изменилась и конкурентная ситуация. Туроператоры из Китая и Индии смело, а главное, заблаговременно берут гарантированные квоты в гостиницах, так как их риски не загрузить номера минимальны: турпотоки из этих стран огромны, рейсов в Таиланд много и отправляются они с высокой частотой, причем без ярко выраженной сезонности – на протяжении всего года. На европейских рынках спад в предновогодний и посленовогодний периоды – Рождество, например, многие предпочитают встречать дома, а затем уже отправляться на отдых. У индийских и китайских туристов иные традиции – они активно едут на таиландские курорты и во второй половине декабря, и в середине января. Поэтому определенные сложности с подтверждением номеров для россиян могут быть даже в те зимние даты, которые всегда считались низкими.
Наши туристы предпочитают отдых на Пхукете. Именно на этот остров туроператоры в основном заявляли летом чартерные рейсы на зимний сезон. Однако ближе к осени некоторые участники рынка стали активно ставить полетные программы и в аэропорт Утапао, из которого удобно добираться до другого таиландского курорта – Паттайи. Виктор Кривенцов находит этому рациональное объяснение: совокупный номерной фонд отелей Паттайи значительно больше, чем на Пхукете, подтверждать размещение проще. Кроме того, аэропорт Утапао гораздо менее загружен, чем авиагавань Пхукета, получить слоты в нем можно без особых сложностей, а обслуживание самолетов обходится дешевле.
Ранее мы писали о том, что крупные туроператоры увеличили гарантированные квоты в гостиницах Таиланда на предстоящий зимний сезон.