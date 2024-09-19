Союз туриндустрии «засекретил» подробности путевки в Кемер за 28 млн

В Российском союзе туриндустрии отказались раскрывать подробности путевки в Кемер за 28 млн рублей, оказавшейся самой дорогой в этом туристическом сезоне. В беседе с NEWS.ru представители РСТ уточнили, что это коммерческая информация, которую нельзя разглашать.

18 сентября проходила пресс-конференция. Не знаем, почему эта новость так взбудоражила. Мы упомянули это просто как факт, что это был самый дорогой тур в Турцию. Это коммерческая информация, мы не можем разглашать туроператора, — пояснили в РСТ.

В пресс-службе подчеркнули, что путевку взяла семья из пяти человек. Известно, что тур продал один из операторов, входящих в союз РСТ. Там добавили, что путешественники останавливались в пятизвездочном отеле с системой «все включено».

Путевка семье из пяти человек на месяц в Кемер в отель пяти звезд с системой «все включено» составила 28 млн рублей. Тур продал один из операторов, входящих в союз РСТ. Название отеля разглашать не можем, — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордные 28,4%. Так, средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля за одну тысячу километров пути. Этот показатель оказался самым высоким с момента начала ведения данной статистики.