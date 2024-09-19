Турэксперт рассказал о зарубежных направлениях для бархатного сезона

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о зарубежных направлениях для бархатного сезона.

В беседе с ОТР он заявил, что в ОАЭ, например, октябрь и ноябрь считаются самым «бархатным» временем.

«Море после летней жары ещё тёплое, оно даже +28 °С может быть, а воздух уже остыл. Там как раз температура воздуха очень комфортная — +28…+30 °С, а не +40 °С, как это было летом», — пояснил Арутюнов.

По его словам, в сентябре можно рассмотреть Чёрное и Средиземное моря.

«Анталья та же самая, Бодрум, которые популярны в последние годы. Это время считается самым бархатным сезоном по этим направлениям», — отметил эксперт.

Как считает Арутюнов, для ноябрьского отдыха подойдут Катар, Омар, Бахрейн, а в течение всей осени можно отдыхать на Сейшелах и Мальдивах.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН рассказал о популярных направлениях в осенний сезон.