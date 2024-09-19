Германия начнет проверять соцсети просителей шенгенских виз

Власти Германии приняли решение начать проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Подробности сообщаются на сайте Schengen Area News.

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Соответствующая мера будет использоваться для пресечения мошенничества, уточняет источник.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение <...> и некоторые другие сведения», — говорится в сообщении.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал россиянам, как избежать отказа при оформлении шенгенской визы. Шансы на получение визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство.

В свою очередь, в туриндустрии сообщили, что каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить шенген.