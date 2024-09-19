Планируя поездку в Дубай, важно учитывать не только маршруты и достопримечательности, но и особенности местного этикета в одежде. Этот город — место, где современный образ жизни сочетается с традициями, поэтому туристам стоит учитывать местные правила и уважать их.

Для посещения общественных мест, таких как торговые центры или рестораны, предпочтение стоит отдать одежде, закрывающей плечи и колени. Женщинам рекомендуется выбирать свободные платья, юбки или брюки, которые не слишком обтягивают фигуру. Мужчины могут носить шорты и футболки, но лучше избегать слишком коротких или открытых вариантов. Купальники уместны только на пляжах и в бассейнах отелей.

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Что касается климата, то лучше выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют коже дышать в жаркую погоду. При этом, несмотря на высокие температуры на улице, в помещениях часто работают кондиционеры, так что легкий свитер или накидка могут пригодиться.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.