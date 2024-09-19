У туристов пропали деньги из сейфа в пятизвездочном отеле в Египте

Туристы пожаловались на пропажу 300 долларов из сейфа, расположенного на вилле в отеле Rixos Golf Villas & Suites 5*. Уверяют, что взяли с собой на отдых «очень большую сумму». Но деньгами не сорили, а потраченное и оставшееся регулярно пересчитывали. В один из дней россияне не обнаружили в сейфе 300 долларов. Они считают, что ошибиться не могли, и связывают пропажу с кражей.

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«Уверены, что сейф вскрыли. Мы проверяли его перед уходом. Пожаловались в администрацию. На то, что деньги удастся вернуть, даже не надеемся, но хочется быть уверенным, что хотя бы больше ничего не пропадет», – пожаловалась на произошедшее туристка в соцсетях.

Многие из участников обсуждения не верят в произошедшее. И стоят стеной за известный бренд отеля, который многие из туристов выбирают как гарант хорошего отдыха.

«Мы тоже в шоке именно из-за этого. Выбирали “Риксос”, чтобы быть уверенными в отличном отпуске. Все от гида до туроператора в один голос говорят, что в отеле это первый случай такой», – комментирует туристка.

Ранее TourDom.ru писал, что делать россиянину, если его обокрали в зарубежном отеле.