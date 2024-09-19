В ООН заявили о восстановлении туризма до допандемийного уровня

Всемирная туристская организация ООН (ВТООН) заявила о почти полном восстановлении мирового туризма до уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

По его информации, с января по июль 2024 года около 790 млн человек совершили поездки за рубеж. "Это примерно на 11% больше, чем в 2023 году, и всего на 4% меньше, чем в 2019 году", - отметили в организации.

"Результаты соответствуют прогнозу ООН по туризму о полном восстановлении международных прибытий в 2024 году, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические риски", - добавили в ВТООН.

Там уточнили, что "Средний Восток по-прежнему остается регионом с самым высоким темпом роста в относительном выражении: число международных прибытий выросло на 26% по сравнению с уровнем 2019 года за первые семь месяцев 2024 года".

Как сообщали ранее в организации, по итогам прошлого года туризм восстановился на 88% до допандемийного показателя. Так, в 2023 году в мире было зарегистрировано 1,3 млрд туристов, отправившихся за рубеж.