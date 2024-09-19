Эксперт пожаловался на сложности с оформлением шенгенских виз

Поток туристов из нашей страны в Европу «мог бы быть в разы больше».

Отсутствие прямого авиасообщения между государствами не оказывает существенного влияния на планы сограждан.

Такие заявления в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«В России сократились поездки в Европу. Подсчёт сложно вести в какой-то степени, поскольку билеты покупают не только одним купоном, который можно отследить, например, одним перевозчиком из России. Если говорить про иностранных — те видят и частично комбинируют двух разных перевозчиков. Сейчас большая часть поездок, о которых говорит Дмитрий Горин — это туристические, потому что статистику ведут также сами отельеры тех направлений, куда летают туристы, и они тоже ей делятся. Поток мог бы быть в разы больше даже в отсутствии прямого авиасообщения, если бы не колоссальные сложности с получением виз в страны Шенгена, поэтому перспектив к его существенному росту нет, если ситуация не изменится в лучшую сторону. Можно даже говорить о потенциальном ухудшении прогнозов, если ЕС по-прежнему продолжит давить на консульства стран с тем, чтобы ещё более усложнить процедуру получения самой визы».

Ранее в РСТ назвали число российских туристов, посетивших Европу минувшим летом. Их число составило около 140 тысяч россиян. Самыми популярными направлениями для отдыха стали Италия, Франция, Испания и Греция, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, «это несопоставимые цифры с доковидными показателями». По его словам, шенгенские визы продолжают выдавать гражданам РФ 17 стран, в половине случаев — это многоразовые визы. При этом отказывать в выдаче стали в 10% случаев, ранее россияне сталкивались с этим в 1,5%, пишет ТАСС.