В Таиланде заработал аналог Госуслуг для туристов

В Таиланде заработал портал Entry Thailand, на котором объединены государственные онлайн-сервисы для туристов. Здесь можно будет оплатить туристический налог и оформить электронное разрешение на въезд в королевство (ETA).

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Новый портал представило Министерство туризма Таиланда. По задумке ведомства, Entry Thailand должен стать централизованной площадкой, где для туриста будут представлены самые актуальные услуги, сервисы и справочная информация. Например, на сайте в перспективе удастся забронировать жилье, экскурсии, записаться на занятие тайским боксом, получить контакты туристической полиции в определенном районе, подать заявление на продление визы и т. д.

Также на портале со следующего года можно будет оплатить туристический налог. Сбор планируют ввести с января, он составит 300 батов для туристов, прибывающих в королевство по воздуху.

Кроме того, на Entry Thailand запустят функцию по оформлению ETA. Документ будет обязательным для иностранцев, приезжающих в Таиланд по безвизу. То есть и для россиян.

Отметим, что новый портал разработан на основе системы скрининга, который использовался во время пандемии коронавируса для бронирования карантинного жилья перед въездом в Таиланд. Так что, по заверениям властей, технически Entry Thailand уже обкатан и должен работать без сбоев.